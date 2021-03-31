2021 senesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na girmek isteyen yüzlerce aday, heyecanla başvurularını yapmaya başladı. Peki son başvuru tarihinin 31 Mart olarak açıklandığı İSG başvuru ücretleri ne kadar? İSG sınavına nasıl başvuru yapılır?

İSG BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından İSG sınav başvuru ücreti bu sene 290 TL olarak belirlendi. İSG sınavına katılacak adaylar, başvuru ücretini ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalardan ya da ÖSYM ödeme internet adresi üzerinden yapabilecekler.

İSG SINAVINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav başvuruları 24 Mart 2021 Çarşamba günü itibariyle başladı. İSG başvuruları 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 23:59’da sona ermiş olacak.

Başvurular, ÖSYM’nin internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden AİS mobil uygulamasından ve ÖSYM başvuru merkezlerinden de yapılabilecek.





