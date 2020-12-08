İSG sınav sonuçları 2020... İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav ekranı çöktü mü?

ÖSYM'den son dakika İSG sınav sonuçları haberi bekleyen adaylar, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği sınavının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İSG sınav sonuç ekranında bekleyen adaylar, açıklanması gereken sınavın henüz sisteme yansımamasından dolayı İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı çöktü mü araştırıyor. ÖSYM'nin yaptığı duyuruda İSG sınav sonuçlarının 8 Aralık tarihinde erişime açılması gerekiyor. Bu süreçte, 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır sorusu en çok merak edilen soru oldu. Peki 2020 İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2020 yılı s ınav takviminde bulunan İSG sınavlarının 8 Aralık tarihinde açıklanması gerekiyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması gereken 2020 İSG sınav sonuçları bekleniyor.

İSG sınavına giren adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuca erişebilecek.

Geçtiğimiz haftalarda MEB ve ÖSYM yazılı bir açıklama yaparak, bazı sınavların koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ertelenen sınavların Aralık ayında yapılmasına karar veren ÖSYM Başkanı Prof. Halis Aygün konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapmıştı.