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İSG sınav sonuçları 2020... İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav ekranı çöktü mü?

08.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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İSG sınav sonuçları 2020... İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav ekranı çöktü mü?

ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre İş Sağlığı ve Güvenliği 1. dönem sınavı sonuçlarının açıklanması gerekiyor. 7 Kasım tarihinde yapılan İSG 1. dönem sınavları ne zaman açıklanacak araştıran adaylar, İSG sınav sonuçlarını bugün öğrenmeyi bekliyor. İSG sınav sonuçları öğrenme ekanında bekleyen adaylar, sonuçlar açıklanmadığı için "İSG sınav sonuçları öğrenme ekranının" çöktüğünü düşünmeye başladı. Peki İSG 1. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi nedir?

ÖSYM'den son dakika İSG sınav sonuçları haberi bekleyen adaylar, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği sınavının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İSG sınav sonuç ekranında bekleyen adaylar, açıklanması gereken sınavın henüz sisteme yansımamasından dolayı İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı çöktü mü araştırıyor. ÖSYM'nin yaptığı duyuruda İSG sınav sonuçlarının 8 Aralık tarihinde erişime açılması gerekiyor. Bu süreçte, 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır sorusu en çok merak edilen soru oldu. Peki 2020 İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İSG SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2020 yılı s ınav takviminde bulunan İSG sınavlarının 8 Aralık tarihinde açıklanması gerekiyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması gereken 2020 İSG sınav sonuçları bekleniyor.

İSG sınavına giren adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuca erişebilecek.

Geçtiğimiz haftalarda MEB ve ÖSYM yazılı bir açıklama yaparak, bazı sınavların koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ertelenen sınavların Aralık ayında yapılmasına karar veren ÖSYM Başkanı Prof. Halis Aygün konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapmıştı.

İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına giren adaylar, İSG puan hesaplama nasıl yapılır araştırıyor. İSG sınavları hesaplanırken yanlışlar doğruları etkilemeyecektir. İptal edilen sınavlar ÖSYM tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra tekrar puanlama yapılır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. İSG sınavında verilen doğru cevap adayın ham puanı olarak kabul edilir.

Aşağıda verilen formül ile adayların 100 üzerinden puanları hesaplanır.

Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

İSG SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

İSG sınavına giren ve sınav sonuçlarına itiraz eden adaylar, ÖSYM'nin resmi sınav sonuçlarını online olarak açıklamasından sonra en geç 10 gün içinde, ÖSYM'ye itiraz edebilecek. Adayın İSG sınavına itirazına yaparken, sınav ücretini yatırdığı dekontla birlikte itiraz ettiği sınav ve soruyu da belirterek, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye sınav itirazı başvurusu yapabilecekler. (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).

Ayrıca sınava giren adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin belirlediği T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına mutlaka yatırması gerekmektedir.. Ardından yazılan itiraz dilekçesi ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

Sınavların incelenmesini talep eden adaylara ÖSYM sonuçları inceledikten sonra posta yoluyla bildirecektir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular ( T.C kimlik numarası, adayın adresi, imzalanmamış dilekçeler gibi) ve süresi geçmiş itirazlar kabul edilmeyecektir. ÖSYM itiraz süresi için, ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alır. İSG sınavına ilişkin talep edilen ücretlerin detayları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulmaktadır.

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