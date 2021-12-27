HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İSG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama sayfası!

İSG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama sayfası!

27.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 12 Aralık 2021’de yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı (İSG) Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sonuçları erişime açıldı. 27 Aralık’tan itibaren erişime açılan İSG sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmî internet sayfasından paylaşılıyor.

İSG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama sayfası!

12 Aralık’ta yapılan ve 27 Aralık itibarıyla erişime açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

İSG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

İSG SINAVI NEDİR?

İSG; işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülüyor ve belirleniyor. İş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği ve iş yeri hemşireliği için planlanan sınav sonunda, sınava katılan adaylar uzmanlık sertifikası almaya hak kazanıyor.

İSG SINAVI KAÇ DAKİKA?

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde gerçekleştirilen İSG sınavları toplamda 75 dakika sürüyor. 10.15’te başlayan sınav 11.30’da bitiyor.

İSG SINAVI SORULARI

İSG sınavı sorularının hangi alanlardan geldiği merak ediliyor. Sınavda 5 ayrı sertifika alanından ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test veriliyor. Her testte 50 soru bulunuyor. Sınav soruları arasında farklı uzmanlıkların ortak soruları da bulunabileceği gibi ayrı olarak şu alanlardan hazırlanan bir sınav hazırlanıyor;

  • İş Yeri Hekimliği Testi

  • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

  • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

  • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

  • Diğer Sağlık Personeli Testi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
LGS başvuruları ne zaman?LGS başvuruları ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM İSG
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sosyal medyada yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığına 'terör iltisaklı çalışan' tepkisi: Yol arkadaşlarımı ezdirmem

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.