İSG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama sayfası!

12 Aralık’ta yapılan ve 27 Aralık itibarıyla erişime açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

İSG SINAVI NEDİR?

İSG; işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülüyor ve belirleniyor. İş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği ve iş yeri hemşireliği için planlanan sınav sonunda, sınava katılan adaylar uzmanlık sertifikası almaya hak kazanıyor.

İSG SINAVI KAÇ DAKİKA?

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde gerçekleştirilen İSG sınavları toplamda 75 dakika sürüyor. 10.15’te başlayan sınav 11.30’da bitiyor.

İSG SINAVI SORULARI

İSG sınavı sorularının hangi alanlardan geldiği merak ediliyor. Sınavda 5 ayrı sertifika alanından ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test veriliyor. Her testte 50 soru bulunuyor. Sınav soruları arasında farklı uzmanlıkların ortak soruları da bulunabileceği gibi ayrı olarak şu alanlardan hazırlanan bir sınav hazırlanıyor;