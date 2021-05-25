İSG sınavı ne zaman? İşte İSG sınav konuları...

Artan koronavirüs vakalarından dolayı uygulanan tam kapanma sürecinin ardından İSG sınavı ertelenmişti. Şimdi ise söz konusu sınav için yeni tarih merak ediliyor. Peki İSG sınavı ne zaman? Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, kafalarda soru işareti yaratan konu yanıt buldu. İşte İSG sınav konuları...

İSG SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2021-İSG/1 sınav tarihi, saati, sınavın sonuç tarihi ve sınav için talep edilen başvuru ücreti belli oldu. Söz konusu duyuruda yer alan bilgiye göre İSG sınav tarihi 30.05.2021 olup sınav, 10.15'te gerçekleşecektir. Sonuçları 24.06.2021'de açıklanacak olan sınavın başvuru ücreti ise 290 TL olarak belirlenmiştir.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre sınav süresi 75 dk olup, 10.15'ten sonra sınava gelen adaylar binaya kabul edilmeyecektir.

İSG SINAV KONULARI

ÖSYM'nin yayınladığı, sınava ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuzda İş yeri hekimliği grubu sınav konuları; Hukuk, Genel İSG Konuları, Mevzuat, Sağlık ve Teknik olarak belirlenmiştir. Soru yüzdeleri ise konularıyla sıralı olarak; yaklaşık olarak yüzde 5, 15, 25, 50 ve 5'tir.