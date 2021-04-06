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İSG sonuçları açıklandı mı? İSG sonuçları ne zaman açıklanır?

06.04.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSG sınavına hazırlanan adaylar, İSG sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Senede iki defa düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştiriliyor. Peki İSG sonuçları açıklandı mı? İSG sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı...

İSG sonuçları açıklandı mı? İSG sonuçları ne zaman açıklanır?

Yılda iki defa düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilmeye devam ediyor. İSG sınavına hazırlanmakta olan adaylar, İSG sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya koyuldu. Peki İSG sonuçları açıklandı mı? İSG sonuçları ne zaman açıklanır?

İSG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin organize ettiği İSG 1 sınavı başvuru işlemleri için son günlere girilmiş durumda. İSG sınavına hazırlanan vatandaşlar, İSG sınavı için belirlenen son başvuru gününü merak ediyor. Geç başvurunun 8 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendiği sınav, 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı, 2021 yılında yine iki defa düzenlenecek. Bu sınavlardan ilki 9 Mayıs 2021 tarihinde, ikincisi ise 12 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek. Adayların merak ettiği İSG sınav ücreti ise 290,00 TL olarak belirlendi. İSG sınav sonuçları ise sınavın ardından ÖSYM tarafından belirlecek olan tarih ve link üzerinden adayların erişimine açılacak.

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ÖSYM İSG
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