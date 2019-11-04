HABER

İshak Paşa’nın yadigarı pornografik eserlerin yuvası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Turgay Yazıcı, İshakpaşa Hazretlerinin Yunanistan’ın Selanik şehrinde yaptırdığı Alaca İmaret Camii içerisinde sanat galerisi adı altında pornografik eserlerin sergilendiğini söyledi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İshakpaşa Camii imam hatibi ve Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Memiş, “Bir ibadethane hiçbir zaman böyle nahoş görüntülere, faaliyetlere merkezlik etmemeli.

İshak Paşa’nın yadigarı pornografik eserlerin yuvası oldu

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Turgay Yazıcı, İshakpaşa Hazretlerinin Yunanistan’ın Selanik şehrinde yaptırdığı Alaca İmaret Camii içerisinde sanat galerisi adı altında pornografik eserlerin sergilendiğini söyledi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İshakpaşa Camii imam hatibi ve Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Memiş, “Bir ibadethane hiçbir zaman böyle nahoş görüntülere, faaliyetlere merkezlik etmemeli. Selanik Alaca İmaret Camii’nin sanat galerisi olarak kullanılması, daha önceki süreçte atıl bir durumda olduğu için içerisinde alkol alınması ve pornografik ifadelerin mekânı hale gelmesi bizler son derece üzmektedir” diye konuştu.
Konu hakkında TİKA ile görüştüklerini ifade eden Turgay Yazıcı, bu sıkıntının giderilmesi için herkesin desteine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Turgay Yazıcı, İshak Paşa hakkında konunun uzmanları ile çalıştay yapmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Alper Taban’dan da destek beklediklerini ifade etti. Turgay Yazıcı, “Bildiğiniz üzere Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, ‘Abdülhamid Han’ adı altında kurulan ilk dernektir. Bu topraklarda emperyalizme dur diyen ilk önemli şahsiyettir Sultan Abdülhamid. Bizler vatanını, milletini, maneviyatını her şeyin üzerinde gören bir neslin yetişmesi için mücadele etmekteyiz. Bu vesile ile birçok projemiz ve birçok seminer vermekteyiz” dedi.
Alaca İmaret Camii’nin pornografik görüntülere sahne olduğunu belirten Yazıcı, “Bu konuda ben ve arkadaşlarım takriben 1 ay önce önemli görüşmeler yaptık. Öncelikle Beştepe’de külliyede bir dizi görüşme yaptık bu konu ile alakalı. TİKA ile bir görüştük. Bildiğiniz üzere İnegöl’de İshakpaşa Camii, Selanik’te Alaca İmaret Camii aynı dönemde Fatih Sultan Mehmed Han’ın komutanı, vezir-i azamı, Anadolu beylerbeyi İnegöllü İshak Paşa tarafından yapıldı. Önce İnegöl’de İshakpaşa Camii, sonra da Selanik’te Alaca İmaret Camii yapıldı. Bu cami şu anda sıkıntılı bir süreç geçiriyor. 1978 lılında ufak bir restorasyon çalışması olmuş ve şu anda camide herhangi bir restorasyon çalışması yok. İşin en kötü olan tarafı, bu camide sanat adı altında eserler ve pornografik görüntüler sergileniyor. Aslında bu mesele sadece Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği’nin değil, İnegöl’deki tüm STK’ların ve ilçe halkının toplu dayanışması ile beraber halledilebilir” dedi.

İshak Paşa’nın yadigarı pornografik eserlerin yuvası oldu

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
Edremit'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltıEdremit'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
Merdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandıMerdivenlerden yuvarlanan adam ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.