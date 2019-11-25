IŞİD - Belçika Savcılığı: Europol'le birlikte siber saldırı düzenledik, örgütün internet hesaplarını çökerttik

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile Belçika Federal Savcılığı tarafından ortaklaşa düzenlenen siber saldırı sonucu, IŞİD'e ait çok sayıda internet sitesinin çökertildiği açıklandı.

Doğu Flaman Polisi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında IŞİD'in haber ajansı Amaq'a yönelik operasyon yapılması kararlaştırıldı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol'ün desteği ile hafta sonu başlatılan siber saldırı, Pazartesi sabahına kadar devam etti.

Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van Der Sypt, IŞİD'e ait bir çok hesabın devre dışı bırakıldığını ve örgüte ait çok sayıda web sitesinin çevrimdışı bırakıldığını söyledi.

Sözcüye göre, IŞİD'in Amaq'ı eski haline getirebilmesi için çok zaman ve kaynak gerekiyor.

Van Der Sypt, "Bu siteleri kuşkusuz önümüzdeki günlerde tekrar açmaya çalışacaklar ancak bu uzun zaman alacak, maliyeti de çok fazla olacak" dedi.

Belçika Federal Savcılığı, 2018'de Amaq'ı çökertmek için bir siber saldırı düzenlemiş ancak kısa süre sonra IŞİD, internet sitelerini yeniden kullanılabilir hale getirmişti.