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IŞİD Trump'ın Orta Doğu planına karşı Yahudilere kimyasal saldırı çağrısı yaptı

28.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

IŞİD, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması" olarak duyurduğu ve bugün açıklaması beklenen Orta Doğu barış planına karşı Yahudilere saldırı çağrısında bulundu. Örgüt "Yahudilerin yerleşimlerini ve pazar yerlerini hedef alın, yaşam alanlarını füzeleriniz ve kimyasal silahlarınız için test sahası olarak kullanın" açıklamasında bulundu.

IŞİD Trump'ın Orta Doğu planına karşı Yahudilere kimyasal saldırı çağrısı yaptı

IŞİD, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması" olarak duyurduğu ve bugün açıklaması beklenen Orta Doğu barış planına karşı Yahudilere saldırı çağrısında bulundu.

Örgütün sözcüsü Ebu Hamza El Kureyşi'ye ait olduğu belirtilen ve Pazartesi yayınlanan ses kaydında, İsrail'e yakınlığı nedeniyle özellikle Suriye ve Mısır'ın Sina yarımadasındaki militanlara çağrı yapıldı.

IŞİD "Yahudilerin yerleşimlerini ve pazar yerlerini hedef alın, yaşam alanlarını füzeleriniz ve kimyasal silahlarınız için test sahası olarak kullanın" açıklamasında bulundu.

IŞİD Sözcüsü Kureyşi ses kaydında Irak'ta Şiilerin, Suriye'de ise Kürtlerin ABD'nin desteğini kaybettiğini ve bu yüzden IŞİD militanlarının onları yenmekte zorlanmayacağını da söyledi.

37 dakika 26 saniyelik ses kaydının Hoop uygulaması ve çevrimiçi platformlar üzerinden dağıtıldığını aktaran BBC İzleme Servisi, ses kaydının örgütün yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi tarafından yayınlanmasını bekleyen örgüt üyelerinin hayal kırıklığı yaşamış olabileceğini belirtti.

Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi 31 Ekim'de IŞİD'in başına geçtikten sonra, henüz hiçbir ses kaydı yayınlamadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Trump'ın bugün, İsrail-Filistin sorununun çözümüne yönelik bir plan açıklaması bekleniyor.

Trump planının bölgeye nihai barış getireceğini iddia etse de plana karşı çıkanlar, Trump'ın planının İsrail yanlısı olacağını savunuyor.

Örgüt, Orta Doğu'daki diğer etkili İslamcı örgütler olan Hamas ve Hizbullah'ın ABD karşıtı açıklamalarını da eleştirdi, bunların "boş tehditler" olduğunu savundu.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine konuşan düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'ten H.A. Hellyer, İsrail-Filistin çatışmasında bugüne kadar bir aktör haline gelemeyen IŞİD'in, bu açıklamayla o bölgedeki Müslümanlara hitap etmeyi hedeflediğini söyledi.

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