Işık dolgusu nedir? Işık dolgusu nasıl yapılır?

Genetik, yaş, stres, hormonal dengesizlik, güneş ve dikkatsiz yaşam tarzı cilt yaşlanmasında rol oynayan faktörlerdir. Seneler geçtikçe yüzünüzdeki parlaklık kaybı ve cilt yaşlanması derinleşir. Cilt donuklaşır ve çizgiler gelişir. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Şanverdi, ışık dolgusuyla cilt gençleştirme uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

IŞIK DOLGUSU NEDİR?



Kollajen ve hyaluronik asit (HA) cildin gençliğini ve sağlığını korumak için hayati önem taşır, cildi hem sağlıklı hem de genç görünümlü tutar. Kollajen, cildi sıkılaştırır, esnekliğini sağlar, ancak cildi besleyen ve nemlendiren hyaluronik asittir.

Yirmi yaşından sonra vücudumuzun kollajen ve hyaluronik asit üretme kabiliyeti yavaş yavaş azalır ve ince çizgiler, kırışıklıklar, elastikiyet, ton ve hacim kaybı ile sonuçlanır. Zamanla, hyaluronik asit elastin ve kolajen kaybı,cilt kuruluğu, kırışıklık, donukluk ve yorgun görünüme neden olur.

Hyaluronik asit dolguları çoğunlukla belirli bölgelere yoğunluk verip şekillendirmek için kullanılır. Bununla birlikte hyaluronik asit, ışık dolguları ile cildin kalitesini ve nemini artırarak çok daha canlı bir görünüme kavuşturulabilir. Bu işlem için ışık dolguları uygulanmakta. Bu dolgular akışkan hyaluronik asit ile cildin nemini sağlarken barındırdığı pek çok aminoasit, mineral, vitamin ve antioksidanlar ile cildi yeniden yapılandırır. Işık dolgusu uygulamaları cildin gençleştirilmesinde başarı ile kullanılan bir yöntemdir.