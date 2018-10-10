HABER

Işık dolgusu nedir? Işık dolgusu nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Cildin hem sağlıklı, hem de genç görünmesini isteyenlerin başvurduğu ışık dolgusu nedir? Kırışıklık ve yorgun görünümden sıkılan kişilerin başvurduğu cilt gençleştirme yöntemi olan ışık dolgusu cildin doğal rejeneratif sürecinin yavaşlamasını engelleyerek yeterli neme sahip olmasını sağlar. İşte ışık dolgusu ile ilgili detaylı bilgiler...

Işık dolgusu nedir? Işık dolgusu nasıl yapılır?

Genetik, yaş, stres, hormonal dengesizlik, güneş ve dikkatsiz yaşam tarzı cilt yaşlanmasında rol oynayan faktörlerdir. Seneler geçtikçe yüzünüzdeki parlaklık kaybı ve cilt yaşlanması derinleşir. Cilt donuklaşır ve çizgiler gelişir. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Şanverdi, ışık dolgusuyla cilt gençleştirme uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

IŞIK DOLGUSU NEDİR?

Kollajen ve hyaluronik asit (HA) cildin gençliğini ve sağlığını korumak için hayati önem taşır, cildi hem sağlıklı hem de genç görünümlü tutar. Kollajen, cildi sıkılaştırır, esnekliğini sağlar, ancak cildi besleyen ve nemlendiren hyaluronik asittir.

Yirmi yaşından sonra vücudumuzun kollajen ve hyaluronik asit üretme kabiliyeti yavaş yavaş azalır ve ince çizgiler, kırışıklıklar, elastikiyet, ton ve hacim kaybı ile sonuçlanır. Zamanla, hyaluronik asit elastin ve kolajen kaybı,cilt kuruluğu, kırışıklık, donukluk ve yorgun görünüme neden olur.

Hyaluronik asit dolguları çoğunlukla belirli bölgelere yoğunluk verip şekillendirmek için kullanılır. Bununla birlikte hyaluronik asit, ışık dolguları ile cildin kalitesini ve nemini artırarak çok daha canlı bir görünüme kavuşturulabilir. Bu işlem için ışık dolguları uygulanmakta. Bu dolgular akışkan hyaluronik asit ile cildin nemini sağlarken barındırdığı pek çok aminoasit, mineral, vitamin ve antioksidanlar ile cildi yeniden yapılandırır. Işık dolgusu uygulamaları cildin gençleştirilmesinde başarı ile kullanılan bir yöntemdir.

IŞIK DOLGUSUYLA CİLT GENÇLEŞTİRME

Yirmili yaşlardan sonra cildin doğal rejeneratif süreci yavaşlamaya başlar. Cildi sağlıklı ve esnek tutan özellikler arasında “yeterli nem” şüphesiz ki ilk sırada yer alır.

Yaşamın ilerleyen kısımlarındaki hormonal değişiklikler bu olumsuz değişimlere neden olur. Kollajen, elastin ve deri altı yağ kaybı kırışıklıklara ve yorgun bir ifadeye yol açar. Ayrıca nem bakımdan yetersiz kalan cilt, zamanla gençlik rengini ve ışıltısını kaybeder.

Işık dolgusunun amacı ciltteki kırışıklıkları en aza indirmek, daha canlı ve daha genç bir görünüme sahip olmaktır. Yaklaşık 15 dakika süren uygulamada cerrahi bir işlem uygulanmaz. Kanül yardımıyla deri altına hyalüronik asit enjekte edilir. İşlemden sonra hastada herhangi bir şişlik ve kızarıklık oluşmayacağından günlük hayata devam edilebilir.

Işık dolgusu 4 hafta arayla 2-3 seans şeklinde uygulanmaktadır. Bu yöntem ile birlikte cildin ışığı yansıtma özelliği geri kazandırılır ve yeniden dolgunlaşması sağlanır. Uygulanan kürün içerisinde 8 amino asit, 3 antioksidan, 3 mineral ve vitamin bulunmaktadır.

Göz altı morlukları, göz kenarı kazayağı çizgileri, dudak, dudak üzeri çizgileri, ağız kenarı çizgileri, boyun, dekolte, el ve alın gibi bölgelere ışık dolgusu uygulamak mümkündür.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Dermatoloji Uzmanı Dr. Alataş: Sivilceye sabun köpüğü sürmek yanlışDermatoloji Uzmanı Dr. Alataş: Sivilceye sabun köpüğü sürmek yanlış
Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ışık dolgusu cilt sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

İlginizi Çekebilir

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'

Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'

Onu gören yolunu değiştiriyor: 'Ailemi utandırmamak için...'

Onu gören yolunu değiştiriyor: 'Ailemi utandırmamak için...'

Lasik nedir? Lasik tedavisi nedir? Miyop tedavisinde lasik yöntemi nasıl uygulanır?

Lasik nedir? Lasik tedavisi nedir? Miyop tedavisinde lasik yöntemi nasıl uygulanır?

Stres nedir? Stres yönetimi nasıl sağlanır? Stresle başa çıkma yöntemleri nelerdir? Stres evreleri nelerdir?

Stres nedir? Stres yönetimi nasıl sağlanır? Stresle başa çıkma yöntemleri nelerdir? Stres evreleri nelerdir?

Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?

Sonbahar enfeksiyonları neden en çok çocukları etkiliyor? Sonbahar enfeksiyonları nasıl engellenir?

10 adımda vajinismus tedavisi

10 adımda vajinismus tedavisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.