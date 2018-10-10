Işık dolgusu nedir? Işık dolgusu nasıl yapılır?

Genetik, yaş, stres, hormonal dengesizlik, güneş ve dikkatsiz yaşam tarzı cilt yaşlanmasında rol oynayan faktörlerdir. Seneler geçtikçe yüzünüzdeki parlaklık kaybı ve cilt yaşlanması derinleşir. Cilt donuklaşır ve çizgiler gelişir. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Şanverdi, ışık dolgusuyla cilt gençleştirme uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.
IŞIK DOLGUSU NEDİR?
Kollajen ve hyaluronik asit (HA) cildin gençliğini ve sağlığını korumak için hayati önem taşır, cildi hem sağlıklı hem de genç görünümlü tutar. Kollajen, cildi sıkılaştırır, esnekliğini sağlar, ancak cildi besleyen ve nemlendiren hyaluronik asittir.
Yirmi yaşından sonra vücudumuzun kollajen ve hyaluronik asit üretme kabiliyeti yavaş yavaş azalır ve ince çizgiler, kırışıklıklar, elastikiyet, ton ve hacim kaybı ile sonuçlanır. Zamanla, hyaluronik asit elastin ve kolajen kaybı,cilt kuruluğu, kırışıklık, donukluk ve yorgun görünüme neden olur.
Hyaluronik asit dolguları çoğunlukla belirli bölgelere yoğunluk verip şekillendirmek için kullanılır. Bununla birlikte hyaluronik asit, ışık dolguları ile cildin kalitesini ve nemini artırarak çok daha canlı bir görünüme kavuşturulabilir. Bu işlem için ışık dolguları uygulanmakta. Bu dolgular akışkan hyaluronik asit ile cildin nemini sağlarken barındırdığı pek çok aminoasit, mineral, vitamin ve antioksidanlar ile cildi yeniden yapılandırır. Işık dolgusu uygulamaları cildin gençleştirilmesinde başarı ile kullanılan bir yöntemdir.
IŞIK DOLGUSUYLA CİLT GENÇLEŞTİRME
Yirmili yaşlardan sonra cildin doğal rejeneratif süreci yavaşlamaya başlar. Cildi sağlıklı ve esnek tutan özellikler arasında “yeterli nem” şüphesiz ki ilk sırada yer alır.
Yaşamın ilerleyen kısımlarındaki hormonal değişiklikler bu olumsuz değişimlere neden olur. Kollajen, elastin ve deri altı yağ kaybı kırışıklıklara ve yorgun bir ifadeye yol açar. Ayrıca nem bakımdan yetersiz kalan cilt, zamanla gençlik rengini ve ışıltısını kaybeder.
Işık dolgusunun amacı ciltteki kırışıklıkları en aza indirmek, daha canlı ve daha genç bir görünüme sahip olmaktır. Yaklaşık 15 dakika süren uygulamada cerrahi bir işlem uygulanmaz. Kanül yardımıyla deri altına hyalüronik asit enjekte edilir. İşlemden sonra hastada herhangi bir şişlik ve kızarıklık oluşmayacağından günlük hayata devam edilebilir.
Işık dolgusu 4 hafta arayla 2-3 seans şeklinde uygulanmaktadır. Bu yöntem ile birlikte cildin ışığı yansıtma özelliği geri kazandırılır ve yeniden dolgunlaşması sağlanır. Uygulanan kürün içerisinde 8 amino asit, 3 antioksidan, 3 mineral ve vitamin bulunmaktadır.
Göz altı morlukları, göz kenarı kazayağı çizgileri, dudak, dudak üzeri çizgileri, ağız kenarı çizgileri, boyun, dekolte, el ve alın gibi bölgelere ışık dolgusu uygulamak mümkündür.
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