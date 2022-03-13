Işıl Açıkkar kimdir, aslen nereli? Işıl Açıkkar kaç yaşında ve evli mi?

Işıl Açıkkar'ın hayatı merak edilen konular arasında yerini aldı. İzmir doğumlu olan Işıl Açıkkar, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. Işıl Açıkkar, ilk defa Yeni TV ve Ege TV ekranlarında seyirciyle buluşmuştur. Peki Işıl Açıkkar kimdir, kaç yaşında?

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR?

Işıl Açıkkar, 1984 senesinde İzmir’in Karşıya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lise'yi Karşıyaka'da okuduğu zamanlarda İzmir'in önemli televizyon kanallarından Ege Tv televizyonunda çalışmıştır. O dönemlerde daha 15-16 yaşında olmasına rağmen çok erken bir yaşla beraber iş hayatına girmiştir. Toplamda 2 sene süresince Ege Tv televizyonunda farklı alanlarda çalışmış ve sonrasında ise özel olarak diksiyon eğitimi görmüştür. Sonrasında çok önemli gazetelerden olan Yeni Asır gazetesine ait olan Yeni Tv televizyonunda bulunmaya başlamıştır. Yeni Tv ekranlarında da yine farklı bölümlerde çalışma şansı bulmuştur. Sunuculuk yapmış ve muhabir olmuştur.

Işıl Açıkkar Yeni Tv ve Ege Tv ekranlarından sonra Üniversite okumak için İstanbul'a gitmiştir ve İstanbul Bilgi üniversitesini bitirmiştir. Hocalarının da yönlendirmesiyle beraber daha çok gazetecilik konusunda ilerlemiştir.

Üniversitenin üçüncü sınıfındayken önemli bir TRT spikerinden güzel konuşma konusunda ders almıştır. Yalnızca konuşma konusunda derslerle yetinmeyip özellikle sunuculuk ile ilgili eğitim almıştır. Üniversitenin bitmesinin ardından 1 sene kadar İngiltere'de bulunmuştur. Türkiye'yi çok sevdiği için İngiltere'de fazla durmamış ve 1 senenin sonunda dönüş yapmıştır. Türkiye'ye gelmesinin ardından Kanaltürk ekranlarında çalıştı ve muhabirlik yapmıştır. Yabancı dillerden İngilizceyi çok iyi şekilde konuşmaktadır. Ünlü sunucu şimdilerde TRT 1 Ana Haber’in sunuculuğunu üstlenmektedir.

