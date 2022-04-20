Işıltılı bir makyajın en önemli etmeni en iyi highlighter tavsiyeleri

Highlighter, yüze ışıltı katmayı ve ışığın vurduğu yüksek bölgeleri öne çıkarmayı sağlayan bir makyaj malzemesi. Likit, toz ve stick gibi farklı formları bulunan highlighter'ı seçerken fazla simli durmamasına ve ciltle doğal şekilde bütünleşmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Böylece highlighter yardımıyla içinizdeki ışığı en doğru şekilde yansıtabilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken en iyi highlighter önerilerini sizler için bir araya getirdik. Haydi, detaylara beraber göz atalım.

1. Metalik pembe ile ışıltınıza ışıltı katın: Maybelline New York Face Studio Chrome Extreme Metalik Aydınlatıcı Pudra

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''Highlighter ne demek?'' sorusu aklınızı karıştırıyorsa hemen yanıtlayalım. Elmacık kemiği ve burun üstü gibi yüksek bölgeleri aydınlatmaya yarayan makyaj malzemesine highlighter yani aydınlatıcı deniyor. Yüzünüzün ışıltısına ışıltı katacak en iyi highlighter listesinin başında Maybelline New York Face Studio Chrome Extreme yer alıyor. Cilde metalik bir aydınlık veren ürün, simli durmuyor ve cildin kendi ışıltısıyla kolayca bütünleşiyor. Bu sayede doğal ve güçlü bir yansımayla cildinizin güzelliği ön plana çıkıyor. Sıcak tonlu metalik yansımalarla aydınlatıcı etki veren highlighter'ın kremsi dokusu kolay uygulama yapmanızı sağlıyor.

2. Hindistan cevizi yağından gelen parlaklık: L'Oreal Paris Glow Mon Amour Likit Aydınlatıcı No:01

Kullananlar tarafından çok sevilen likit aydınlatıcı sıralamasında ilk sıralarda L'Oreal Paris Glow Mon Amour yer alıyor. Likit aydınlatıcılar, toz olanlara göre daha hızlı dağılıyor. Bu sayede daha kolay ve pratik kullanım imkânı sağlıyor. İçten gelen doğal ve sağlıklı görünüme sahip olmak istiyorsanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz. Hindistan cevizi yağı içeren özel formüllü likit aydınlatıcı, doğal içeriklerin enerjisini teninize yansıtıyor. Ürün sayesinde efor sarf etmeden cildinizi renklendirebilir, canlılık katabilir ve aydınlatabilirsiniz. Mükemmel ışıltılı görünüme kavuşmak işte bu kadar kolay!

3. İpeksi dokulu: Pastel Profashion Daylight Cream Highlighter No:12

Pürüzsüz ve yumuşacık formda bulunan krem aydınlatıcıları sevmeyen yok değil mi? En iyi highlighter 2019 sıralamasında Pastel Profashion Daylight Cream Highlighter öne çıkıyor. İpeksi krem yapıdaki ürün, ciltle kolayca bütünleşerek pratik kullanım imkânı sunuyor. İçinde bulunan ışığı yansıtan pigmentler, makyajınızın daha göz alıcı ve parlak olmasını sağlıyor. Seride bulunan iki farklı renkten sizin için 12 numaralı bej rengini seçtik. Bu rengin cildinizle kolayca bütünleşip size çok yakışacağından eminiz! ''Highlighter nasıl sürülür?'' sorusunu da hemen yanıtlayalım. En doğal uygulama için parmaklarınızla hafifçe sürebilirsiniz. İsteğinize göre sünger veya fırça da kullanabilirsiniz.

4. İnci yansımalı aydınlık etki: KIKO Glow Fusion Highlighting Drops

En iyi highlighter yorumları incelendiğinde Kiko Glow Fusion Highlighting Drops'un kullananlar tarafından çok sevildiği görülüyor. Metalik bitişli likit aydınlatıcı, damlalık içeren ambalaja sahip. Bu sayede aydınlatıcının yoğunluğunu ayarlama imkânını size sunuyor. Süper aydınlatıcı etkili ürünle cildinizi kolayca parlatıp yüz hatlarınızı öne çıkarabilirsiniz. Anında ışıltı veren inci yansımalarıyla geliştirilmiş formülü, ne kadar özel olduğunuzu size bir kez daha hatırlatacak. Ürün akıcı ve ultra ince yapısı sayesinde cildinizle hızlıca bütünleşiyor ve doğal görünüm oluşturuyor. Aynı zamanda hızlı şekilde kuruyor ve cilt üzerinde hafif parlaklık bırakıyor.

5. Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun: Note Terracotta Powder No: 01

Highlighter en iyi listesinde terracotta formda bulunan Note Aydınlatıcı bulunuyor. Ürün, özel formülü sayesinde doğal renkleri size sunuyor. İçindeki macadamia yağı cildin nem ve yağ dengesini koruyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan ürün, dermatolojik olarak test edilmiş. Aynı zamanda yüksek kapatıcılık sağlayan ıslak ve kuru kullanım özelliğine de sahip. ''Highlighter nereye sürülür?'' sorusunu da hemen cevaplayalım. Note Terracotta Aydınlatıcı'yı elmacık kemiklerinin üzerine, burnun ucuna veya üstüne, kaş altlarına ve şakaklara uygulayabilirsiniz. Böylece cildiniz içinizdeki ışıltıyı dışarı yansıtabilir ve parıl parıl parlayabilirsiniz.

6. Yoğun pigmentli: Revolution Reloaded Dare To Divulge Aydınlatıcı

En iyi toz highlighterlardan bir diğeri de Revolution Reloaded Dare To Divulge Aydınlatıcı. Kullananlar tarafından çokça sevilen ürün, ışıl ışıl bir ten makyajını hedefliyor. Pembe ve altın renkli tona sahip olan Revolution Highlighter, yoğun pigmentli yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İpeksi formülü sayesinde cildinizde pürüzsüz bitiş sağlıyor ve ciltle bütünleşiyor. En iyi highlighter 2020 listesinde öne çıkan ürünün şekli de oldukça estetik ve diğer ürünlerden farklı. Elmacık kemiklerine, burun köprüsüne ve gözlerin iç köşelerine uygulayarak makyajınızın göz alıcı etkisini arttırabilirsiniz.

7. Soğuk tonlu parlaklık: L'Oréal Paris La Vie En Glow Aydınlatıcı Paleti Cool Glow

En iyi highlighter markalarının başında gelen L'Oréal Paris, harika bir aydınlatıcı paletine imza atmış. Yoğun pigmentli ama doğal duran aydınlatıcı arayışındaysanız bu paleti çok seveceğinizden eminiz. L'Oréal Paris La Vie En Glow Aydınlatıcı Paleti Cool Glow, içerisinde mavi, sarı, pembe ve bronz olmak üzere 4 farklı rengi barındırıyor. Açık renkli ve soğuk alt tonlu ciltlere çok yakışacağını düşündüğümüz palet, cildinizle kolayca bütünleşecek. Daha bronz ve sıcak alt tonlu cilde sahipseniz paletin ''Warm Glow'' rengine göz atabilirsiniz. Highlighter kullanımı için renkleri istediğiniz gibi karıştırıp yüzünüzün yüksek bölgelerine uygulayabilirsiniz.

8. Vegan ve likit: NYX Professional Makeup Born To Glow Liquid Illuminator Gleam

Hem gündüz hem gece makyajlarında kullanıma uygun olan Nyx Born To Glow Aydınlatıcı, likit forma sahip. Vegan formüldeki yani hayvansal kaynaklı veya türevi bileşenleri içermeyen ürün makyajınıza ışıltı ve boyut kazandırmaya yardımcı oluyor. Yoğun pigmentini bitkilerden elde edilen yağ ve özlerden alıyor. Aydınlatıcıyı kremsi formülü sayesinde makyaj bazı olarak ya da bölgesel olarak öne çıkarmak istediğiniz yerlere uygulayabilirsiniz. Etkisini arttırmak için toz aydınlatıcıyla üzerinden geçebilirsiniz. Seride 3 farklı renk bulunuyor. Sizin için seçtiğimiz ''gleam'' rengi hafif pembelik içeriyor ve buğday, bronz tenler için uygun.

9. Ay ışığı parlaklığında: Pastel Moonlight Highlighter

Âdeta oje şişesini anımsatan Pastel Moonlight Highlighter, fırçalı bir ambalaja sahip. Highlighter önerisi isteyenlerin çok seveceği ürün, en popüler ürünler arasında yer alıyor. Arzu ettiğiniz ışıltılı ve taze görünen cildi ürünle kolayca elde edebilirsiniz. Highlighter, yüzde istenilen bölgelere aydınlık ve canlılık kazandırırken vurgulanması istenen bölgelerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Cruelty free özelliğe sahip olduğunu yani hayvanlar üzerinde test edilmediğini de söylemeden geçmeyelim. Ay'ın göz alıcı parlaklığını cildinize taşıyan aydınlatıcının her ten rengine çok yakışacağından eminiz.

10. Tek paletle yoğun etki: Golden Rose Strobing Highlighter Palette

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Birbirinden güzel 3 farklı renkten oluşan Golden Rose Aydınlatıcı Paleti ile makyajınızda strobing tekniğini uygulayabilirsiniz. Elmacık kemikleri, kaş kemiği, burun kemeri gibi yüzde ışığın vurduğu yüksek bölgeleri ışıltılı dokunuşlarla belirginleştirebilirsiniz. Parlak ve ışıltılı formdaki ürün, yüzünüzde aydınlık bir görünüm sağlıyor. Hem tek başına hem makyaj üzerine uygulayarak ipeksi yumuşaklığı cildinizde hissedebilirsiniz. Doğal görüntü elde etmek için kuru, yoğun aydınlık görüntü için ıslak olarak cildinize uygulayın. Her ten rengine uyum sağlayan renkleri içinde barındıran paletteki renkleri sade ya da birbirine karıştırarak kullanabilirsiniz.