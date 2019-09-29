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İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yatıp serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 23:37 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda isim benzerliği yüzünden gözaltına alınarak tutuklanan ve 15 gün cezaevinde yatan Gürcistan vatandaşı genç, avukatının girişimi sonucu serbest bırakıldı.Olay, İstanbul Sabiha Gökçen Havavalima’nda meydana geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda isim benzerliği yüzünden gözaltına alınarak tutuklanan ve 15 gün cezaevinde yatan Gürcistan vatandaşı genç, avukatının girişimi sonucu serbest bırakıldı.
Olay, İstanbul Sabiha Gökçen Havavalima’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan vatandaşı Gıorgı Menabdıshvılı (23), eşi ve çocuğu ile birlikte İtalya’da yaşayan ve kanser hastası olan annesini ziyarete gitti. İtalya dönüşü Samsun’da yaşayan kayınvalidesi Khatuna Darchıa’yı ziyarete gelmek isteyen Gürcü genç, İtalya’dan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi. Havalimanında Kocaeli ilinde işlenmiş hırsızlık suçundan dolayı hakkında gözaltı kararı olduğu ileri sürülen Gürcü genç, polis tarafından eşi ve çocuğunun yanında gözaltına alında alındı. Türkçe bilmediği için derdini anlatamadığı ileri sürülen Gıorgı Menabdıshvılı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
5 gün Maltepe Cezaevinde, 10 gün de Tekirdağ Cezaevinde kalan Gıorgı Menabdıshvılı’nin başına gelen olayı öğrenen Samsun’da yaşayan kayınvalidesi Khatuna Darchıa, bir yanlışlık ihtimali olduğunu belirterek Samsun Barosu avukatlarından Gökmen Keskinsoy’dan yardım istedi. Avukat Keskinsoy, yaptığı araştırmada Gıorgı Menabdıshvılı’nın kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyıp aynı doğum tarihli olan ancak anne ve baba adları farklı olan bir başka Gürcistan vatandaşının yerine yanlışlıkla tutuklandığını tespit ederek, gerekli adli girişimler sonucu Gıorgı Menabdıshvılı’nin serbest bırakılmasını sağladı.
Samsun’a gelen Gıorgı Menabdıshvılı, yaşadığı olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve haksız yere 15 gün cezaevinde kaldığını belirterek, hakkını aramak için hukuki süreç başlattığını söyledi.

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