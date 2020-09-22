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İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 11:07 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yapılan bir çalışmada kullanıcılardan işsiz kalanlara asla söylenilmemesi gerektiği cümleleri sordu. Gelenler arasında bazı cevaplar ön plana çıkıyor.

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Koronavirüs pandemisi yüzünden dünyanın dört bir yanında ülkeler ekonomik olarak sekteye uğramış durumda. İşsizlik her zamankinden daha hızlı yükselirken, bu durum işsiz kalanların etrafındaki insanları da etkilemeye başladı.

Psikologlar, aslında iyi niyetli olarak söylediği “her şeyin bir nedeni vardır” veya “en iyisi henüz gelmedi” gibi ifadelerin toksik pozitiflik olduğu ve karşı tarafta olumsuz etki yarattığını söylüyor. Toksik pozitiflikle ilgili sorun, bir kişinin yaşadığı acıyı kabul etmemesi veya mücadele ediyorlarsa açmalarına izin vermemesidir.

BAŞARI HİKAYELERİ ANLATMAYIN

Bir internet yayın mecrası bu konudan yola çıkarak, Twitter'daki insanlardan iş kaybı yaşayan birine asla söylenmemesi gereken şeyleri yazmasını istedi. Cevap verenler arasında hem şu an işsiz olan hem de bir dönem işsiz kalan insanlar yer aldı. Bazı insanlar iyi niyetli açıklamaların onlara daha iyi geldiğini söylerken bazıları ise paniğe sevk ediyor. Gelen cevaplar arasında ağırlıklı olarak, işsiz insanların çoğu içinde bulunduğu durum devam ederken karşılarındaki insanlardan başarı hikayesi duymak istemiyor.

İşte çoğu kişinin hem fikir olduğu işsiz insanlara söylenmemesi gereken cümleler:

  1. "Bir kapı kapandığında diğeri açılır."
  2. "Farkında değilsin ama başına gelecek çok iyi bir olayın başlangıcı bu"
  3. "En azından ..." ile başlayan herhangi bir şey. "En azından sağlıklısın", "en azından başka şeyler için başvurabilirsin", "en azından bu pozisyondaki tek kişi sen değilsin."
  4. "Merak etmeyin, birkaç ay içinde geriye bakıp güleceksiniz."
  5. "İş başvurusu yapıyor musun?"
  6. "İşsiz kaldığın günleri boş geçirme. Bunu bir fırsat olarak değerlendir."
  7. "Biraz bıktığını söylemiştin."
  8. "Yeni bir iş aramak için iyi bir zaman değil."
  9. "Daha kötüsü olabilirdi"
  10. "Sen güçlü bir insansın"
  11. "Kendi işini kur, çok kolay!"
  12. "Bunu atlattıktan sonra daha güçlü olacaksın."
  13. "Biraz tatil yaparsın"
  14. "Belki daha istikrarlı bir şey bulmanın zamanı gelmiştir."
  15. "Merak etme, zaten berbat bir işti."
  16. “Eminim yakında bir iş bulacaksın. Merak etme. "
  17. "Her şeyin bir nedeni vardır" ve "Çok güçlüsün."
  18. "İyi düşün iyi olur"
  19. "Bunu başaracağını asla düşünmemiştim."
  20. "Mutlaka iyi bir yerden haber alacaksın."
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