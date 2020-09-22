İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Koronavirüs pandemisi yüzünden dünyanın dört bir yanında ülkeler ekonomik olarak sekteye uğramış durumda. İşsizlik her zamankinden daha hızlı yükselirken, bu durum işsiz kalanların etrafındaki insanları da etkilemeye başladı.

Psikologlar, aslında iyi niyetli olarak söylediği “her şeyin bir nedeni vardır” veya “en iyisi henüz gelmedi” gibi ifadelerin toksik pozitiflik olduğu ve karşı tarafta olumsuz etki yarattığını söylüyor. Toksik pozitiflikle ilgili sorun, bir kişinin yaşadığı acıyı kabul etmemesi veya mücadele ediyorlarsa açmalarına izin vermemesidir.

BAŞARI HİKAYELERİ ANLATMAYIN

Bir internet yayın mecrası bu konudan yola çıkarak, Twitter'daki insanlardan iş kaybı yaşayan birine asla söylenmemesi gereken şeyleri yazmasını istedi. Cevap verenler arasında hem şu an işsiz olan hem de bir dönem işsiz kalan insanlar yer aldı. Bazı insanlar iyi niyetli açıklamaların onlara daha iyi geldiğini söylerken bazıları ise paniğe sevk ediyor. Gelen cevaplar arasında ağırlıklı olarak, işsiz insanların çoğu içinde bulunduğu durum devam ederken karşılarındaki insanlardan başarı hikayesi duymak istemiyor.