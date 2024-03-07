Isırgan otu faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Isırgan otu nasıl tüketilmeli?

Bilimsel ismi Urtica dioica olan ısırgan otu, Urticaceae ailesine mensup bir bitki çeşididir. Isırgan otu faydaları yönünden zengin bir bitkidir. Isırgan otu cilt sağlığından ağız ve diş sağlığına, saç sağlığından kalp ve damar sağlığına kadar pek çok önemli sağlık konusunda önemli etkilere sahiptir. Doğru bir şekilde kullanıldığında insan sağlığına pek çok önemli faydası olan bir bitkidir.

Bu bitkinin yapraklarında yakıcı özelliğe sahip tüyler bulunmaktadır. Bu tüylere temas edildiğinde cilt üzerinde kaşıntı, yanma veya batma gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Bu yakıcı niteliğinden kaynaklı bu ota ısırgan, ısıran veya yakan ot denilmektedir.

Isırgan otu faydaları nelerdir?

Isırgan otu, sağlık bakımından çok sayıda yararı olan ve bundan kaynaklı mucizevi olarak nitelendirilen bir bitki türüdür. Ilıman iklimin egemen olduğu her bölgede kolaylıkla yetişebilme özelliğine sahip olan bu bitkinin içerisinde bol miktarda C vitamini bulunmakla birlikte A, B, K vitamini de mevcuttur. Aynı zamanda demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi çeşitli minerallere de sahiptir. Isırgan otu faydaları ise genel itibariyle şöyledir:

Serbest radikallerin etkilerini azaltmada aktif bir role sahip olan bu bitki, hücre hasarlarının oluşmasına engel olur.

Antimikrobiyal etkisiyle birlikte inflamasyonu azaltma gücüne de sahiptir.

Sindirim sistemiyle alakalı mide ağrısı, hazımsızlık, bulantı gibi problemlerin azalmasına yardımcı olur.

Böbrek taşının meydana gelmesini önleyici özelliği vardır.

Kansızlık gibi durumların giderilmesinde etkilidir.

Kanı temizleyici niteliği mevcuttur.

Vücutta biriken zararlı toksinleri atmada etkin bir role sahiptir.

Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olmakla birlikte kan şekerini dengeler.

Saç dökülmesini önleme etkisi, ısırgan otu saça faydaları arasında yer almaktadır.

•Ağız ve diş sağlığının yanı sıra cilt sağlığı üzerinde de olumlu katkıları mevcuttur.

Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Mucizevi bir bitki olarak tabir edilen ısırgan otunun sağlık alanında sayısız yararı bulunmaktadır. Taze ısırgan otu faydaları arasında diş eti kanamalarını giderme, diş eti enfeksiyonlarını önleme, üst solunum yoluyla ilgili hastalıkları azaltma, idrar yolu enfeksiyonlarını giderme, kemikleri güçlendirme ve kalp ve damar sağlığını koruma yer almaktadır. Ayrıca içerisinde bulunan antiinflamatuar maddelerden kaynaklı eklem ağrısı, gut, artrit gibi rahatsızlarda görülen belirtileri azaltmada etkilidir.

Bunun yanı sıra ağrı kesici niteliğe sahip olan ısırgan otu, safra kesesinde ya da böbrekte meydana gelen taş ve kumların daha rahat atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu bitkiyle ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ışığında bu bitkinin prostat kanserine faydalı olduğu tespit edilmiştir. Isırgan otu kullanımında aşırıya kaçmamak ve bu bitkiyi dozunda kullanmak oldukça önemlidir. Bu yüzden sağlık için kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü alınmasında fayda vardır.

Isırgan otu nasıl kullanılır?

Isırgan otu birçok bitki türü gibi kullanımı son derece geniş olan bitkilerden biridir. Bu noktada ısırgan otu nasıl tüketilmeli konusu karşımıza çıkabilir. Isırgan otunun taze formu salatalarda kullanılırken kurutulmuş formu ise çay yapımında tercih edilmektedir. Çay yapımında isteğe göre taze olan yaprakları da kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra saç ve cilt bakımında da yaygın olarak tercih edilen bir bitki türüdür. Ayrıca börek gibi hamur işlerinde lezzet vermesi açısından haşlanmış formu kullanılabildiği gibi yine haşlanmış hali yoğurt ile karıştırılıp salata olarak da tüketilebilmektedir.

Birçok farklı kullanım şekline sahip olan ısırgan otunun suyu da oldukça yararlıdır. Bu bağlamda ısırgan otu suyu neye iyi gelir konusu akıllara gelebilir. Isırgan otu suyunu düzenli olarak tüketmek hazımsızlık, idrar yolu iltihaplanması, böbrek taşı oluşumu gibi rahatsızlıkların giderilmesinde oldukça etkilidir.

Isırgan otu çayı nasıl yapılır?

Isırgan otu birçok farklı şekilde kullanılmaktadır. En yaygın kullanım biçimlerinden biri kuru ya da taze yaprakları kullanılarak elde edilen çay formudur. Isırgan otu çayı yapmak için taze veya kurutulmuş ısırgan otu yaprakları sıcak su içerisine atılır ve bir süre demlenmek için beklenir. Ardından çay yapraklarından arındırmak için süzülür ve sonrasında biraz daha bekletilerek tüketilir. Bu noktada ısırgan çayı neye iyi gelir konusu ayrı bir öneme sahiptir.

Bu bitkinin tazesi de kurutulmuş hâli de son derece yararlıdır. Isırgan otu çayı faydaları arasında idrar söktürücü niteliği ve bağırsakları iyi çalıştırması yer alır. Ayrıca kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan bu bitki çayı, kuru öksürüğün giderilmesinde de etkili olmaktadır.

Isırgan otu çayını kimler kullanamaz?

Isırgan otu çayı doğru oranda ve düzenli bir şekilde içildiğinde pek çok önemli yarar sağlamaktadır. Ancak bu çayın fazla tüketilmesi, istenmeyen yan etkilerin görülmesine neden olabilmektedir. Bu yan etkiler arasında mide ağrısı, alerjik reaksiyonlar ve nefes alamama gibi etkiler bulunur. Ayrıca gebelik ve emzirme döneminde olanların, kalp ile ilgili hastalığı olanların, böbrek ve yüksek tansiyonla alakalı rahatsızlığı olanların bu çayı içmesi önerilmemektedir. Bu yüzden ısırgan otu çayını tüketmeden önce uzman bir doktorla iletişime geçilmesi son derece önemlidir.





