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Isırıp bıraktığı sosis hırsızı ele verdi!

12.03.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Isırıp bıraktığı sosis hırsızı ele verdi!

Yıllardır yakalanamayan hırsızı 'sosis' ele verdi. Alman polisi 2012 yılından kalma bir hırsızlık suçunu zanlının ısırıp yemeden bıraktığı sosisteki DNA sayesinde çözdü.

Alman polisi 9 yıllık bir hırsızlık vakasının zanlının ısırıp yememeden bıraktığı bir sosisten elde edilen DNA sayesinde çözüldüğünü açıkladı. Fransa'da başka bir suçtan dolayı gözaltına alınan adamın DNA'sı Alman polisinin elindeki örnekle uyuşunca yıllardır bekleyen dosya da kapanmış oldu.

Schwelm kenti polis yetkilileri 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı olan hırsızın girdiği evde ev sahibine ait sosisi ısırdığını ve olay yerinde bıraktığını açıkladı. Olay Mart 2012'de gerçekleşmişti.

Polise göre ilk başta eşleşme bulamadıkları sosisten alınan DNA örneği yıllar sonra uluslararası veritabanında karşılarına çıkınca suçlu yakalanmış oldu.

Fransa'da bir şiddet suçuna karıştığı için gözaltına alınan adamın DNA'sı hırsızlık dosyasındaki DNA'ya uyunca dedektifler Alman polisine haber verdi.

Yakalanmamak için girdiği evden bütün delilleri toplayan ve oldukça dikkatli davranan adamın arkasında neden yenmemiş yarım bir sosis bıraktığı ise merak konusu oldu.

Öte yandan, The Guardian'da yer alan habere göre suç zaman aşımına uğradığı için DNA'sından bulunan hırsızın Almanya'ya iadesinin büyük ihtimalle gerçekleşmeyeceği açıklandı.

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