HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İşitme engelli arkadaşları için 23 Nisan klibi çektiler

İşitme engelli arkadaşları için 23 Nisan klibi çektiler

23.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, işitme engelli arkadaşlarına yönelik işaretlerle 23 Nisan klibi çektiler.

Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Şenay Bahçe, öğrencileriyle birlikte 23 Nisan’da farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrencileriyle birlikte İşitme engelli öğrenciler için 23 Nisan klibi çeken Bahçe, uzaktan eğitimin yapmak istenilene engel olmayıp, sadece başka bir boyut kattığını dile getirdi. Bu süreci öğrencileriyle dolu dolu geçirdiklerini aktaran Şenay Bahçe, iki hafta gibi kısa bir sürede işitme engelli öğrenciler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı klibini çekerek onlara hediye ettiklerini söyledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
23 Nisan'da duygulandıran görüntü23 Nisan'da duygulandıran görüntü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Van

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten

Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.