HABER

İşitme engelli oğlunun çizdiği hayalleri gerçekleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

İşitme engelli oğlunun hayallerini gerçekleştirmek isteyen baba, oğlunun çizdiği resimlerin maketlerini yapıyor.İşitme engelli oğlunun 7 yaşındayken çizdiği resmi makete dönüştürdükten sonra yine oğlunun çizdiği arabanın da maketini yapan Ali Akın, hem oğlunu mutlu etti hem de kendisi için yeni bir hobi alanı oluşturdu.Giresun’da bir kamu kurumunda çalışan Ali Akın (55), oğlu Ayhan Akın’ın (22) çizdiği gemi, araba, ev, masa, sandalye resimlerinin maketlerini yapıyor.

İşitme engelli oğlunun çizdiği hayalleri gerçekleştiriyor

İşitme engelli oğlunun hayallerini gerçekleştirmek isteyen baba, oğlunun çizdiği resimlerin maketlerini yapıyor.
İşitme engelli oğlunun 7 yaşındayken çizdiği resmi makete dönüştürdükten sonra yine oğlunun çizdiği arabanın da maketini yapan Ali Akın, hem oğlunu mutlu etti hem de kendisi için yeni bir hobi alanı oluşturdu.
Giresun’da bir kamu kurumunda çalışan Ali Akın (55), oğlu Ayhan Akın’ın (22) çizdiği gemi, araba, ev, masa, sandalye resimlerinin maketlerini yapıyor. Oğlunun çizdiklerini makete dönüştürmek kadar kendisini hiçbir şeyin mutlu etmediğini anlatan Ali Akın “Oğlumun 4 yaşlarındayken işitme engelli olduğunu fark ettik. Çok yaramaz ve huzursuz bir çocuktu. Ancak eline kalem kağıt aldığında sakinleşiyordu. Zaman içerisinde 6-7 yaşlarındayken oyuncaklar çizmeye başladı. Ben de oğlumu mutlu etmek için çizilen bu oyuncakların maketini yapmaya başladım. Zaman içerisinde bu maketler geliştikçe gelişti. Şimdi ben de bu maketleri yapabilmek için neredeyse bir atölye kurmak zorunda kaldım. Bugünlerde gemi, araba, ev, masa, sandalye gibi çeşitli eşyalar ve maketler üretmeye devam ediyoruz . Oğlum çizdi ben de onun hayalini makete dönüştürdüm, sonra bu işi devamlı hale getirdim. Yaptıklarımızı görüp beğenenler istiyorlar oğlumda isteyenlere verip harçlığını çıkartıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini çizdi
Oğlunun sadece maket çizmediğini de anlatan Ali Akın “Oğlum çok güzel resim de yapar. Devlet büyüklerimizin resimlerini de karakalem çizimlerini yapar. Cumhurbaşkanımızı çok sevdiği için onun resmini çizdi. Yine eski bakanımız Nurettin Canikli’nin, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün resimlerini çizdi ama onların bu çizimlerinden haberleri bile yok” diye konuştu.

Kabul edilmediği okula karşı yarışıp ödüller aldı
Oğlunun bir çok resim yarışmalarında dereceleri olduğunu da anlatan Ali Akın “Oğlumun resim yeteneği nedeniyle Güzel Sanatlar Lisesi’ne gitmesini istedik. Engelli olduğu için kabul etmediler. Bu nedenle bizde Endüstri Meslek Lisesi’ne verdik. Burada öğretmeninin çizimini fark etmesi sonucu yarışmalara gönderdi. Özellikle de oğlum kabul edilmediği için Güzel Sanatlar Lisesi hangi yarışmaya katılacaksa o yarışmalara katılmaya başladı ve hepsinde birinci oldu. 4-5 tanesi Türkiye geneli olmak üzere 20’ye yakın resim ödülü bulunmaktadır” şeklinde konuştu.
Babasının maket yapımında esin kaynağı olan İşitme engelli Ayhan Akın ise işaret dili ile çizim ve maket yapılırken çok mutlu olduğunu ve bu işte çizimde olduğu kadar maket yapımında da usta olmak istediğini anlattı.

İşitme engelli oğlunun çizdiği hayalleri gerçekleştiriyor

İşitme engelli oğlunun çizdiği hayalleri gerçekleştiriyor

İşitme engelli oğlunun çizdiği hayalleri gerçekleştiriyor

İşitme engelli oğlunun çizdiği hayalleri gerçekleştiriyor

Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez! Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!
Türkiye'yi yasa boğmuştu! Görüntüler 19 gün sonra ortaya çıktıTürkiye'yi yasa boğmuştu! Görüntüler 19 gün sonra ortaya çıktı
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlarOnlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Bakan Varank müjdeyi verdi

Bakan "Müjdeyi veriyorum" dedi ve açıkladı

Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Kartal'daki çöken binada kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Görüntüler 19 gün sonra ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.