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  4. İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, unvanını koruma peşinde

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, unvanını koruma peşinde

29.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay-yıldızlı ekip, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yeniden altın madalyaya uzanmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor - Antrenör Osman Çarkçı: - "Brezilya'ya son olimpiyat şampiyonu olarak gideceğiz. Hedefimiz tabii ki yine şampiyonluk"

AHMET ÖZLER - İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (DEAFLYMPICS) "son şampiyon" unvanını koruma peşinde.

Milli takım antrenörü Osman Çarkçı, Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyatlar öncesi kadroyu oluşturabilmek için Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı yakından takip ediyor.

Çarkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brezilya'ya şampiyonluk hedefiyle gideceklerini vurgulayarak, "DEAFLYMPICS'e hazırlanıyoruz. Brezilya'ya son olimpiyat şampiyonu olarak gideceğiz. Hedefimiz tabii ki yine şampiyonluk. Kız takımımız İtalya'da ilk kez dünya şampiyonu oldu. Gurur duyduk. Bu benim hayalimdi. Erkeklerde gerçekten başarıyı yakaladık ve devam ediyoruz. Dünyada bizden daha iyi takım yok şu anda." diye konuştu.

- "Amacımız olimpiyata en iyi şekilde hazırlanmak"

Çarkçı, her zaman Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Her yıl şampiyona yapılıyor ama bu yılki Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası, olimpiyat öncesi milli takım seçmesi gibi oldu. Teknik heyetimiz de burada, 'Bir oyuncu yakalar mıyız?' diye izliyorlar. Kızlarda da aynı şekilde olacak. Bir iki oyuncuyu her yıl alt liglerden ilave etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilya'ya daha iyi ve kuvvetli bir ekiple gitmek istediklerini belirten Çarkçı, "Bütün amacımız, olimpiyata en iyi şekilde hazırlanmak. Kampımızı da Karabük'te yapacağız. Bize şanslı geliyor Karabük." diyerek sözlerini tamamladı.

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