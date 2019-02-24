Akkuş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında yaşam projelerine önem verdiğini ifade etti.

Düzce BİLSEM'in de bu yönde örnek çalışmaları olduğunu belirten Akkuş, "Öğrencilerimizin birçoğu proje yapıp yarışmalara katılıyor. Öğrencilerimizin empati kurup işitme engelli bireyler için bir şeyler üretmeleri, çok hoşuma gitti. Ürünle ilgili eksik noktaları birlikte tamamladık. Azim ve gayretleri sayesinde proje üretti. Gayet de güzel çalışıyor. Umarım bundan sonra bu projeyi daha güzel ve pratik hale getirirler." diye konuştu.

Akkuş, düzeneğin, işletim sisteminden aldığı veriyi, kodlar sayesinde yazıya çevirip bunu basit bir led ekranla gözlüğün kenarına aktardığını anlatarak, "Fizik kanunu gereği de yansımalar sonucunda gözlüğün önündeki camda yazılanları görmüş oluyorlar. Öğrencilerin, yaşı ve almış oldukları eğitime bakılınca güzel bir proje ortaya koydukları gün yüzüne çıkıyor. Bu proje sayesinde işitme engelli bireyler, belgesel ve sinemaları izleyebilecek. Gözlüğün yan tarafında bir aparat var. Tamamen gözlük içine yerleştirsek çok daha güzel olur ama bizim teknolojimiz buna yeterli gelmiyor ama bu olabilecek bir şey. Türk öğrencileri her şeyi yapabilecek kabiliyette. Biz güçlü ve zeki bir milletiz." değerlendirmesinde bulundu.