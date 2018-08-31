İşitme kaybı başka hastalıkların habercisi olabilir!

Yüksek sesle müzik dinleme alışkanlığından ilerleyen yaşa hatta viral enfeksiyonlara dek birçok etken işitme kaybına yol açabiliyor. İşitme kayıpları yaşam kalitesini olduğu kadar sağlığı da etkiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, beş duyumuzdan biri olan işitmede ortaya çıkan sorunların ihmal edilip tedavide geç kalınması durumunda demans ya da Alzheimer’ı hızlandırdığını söylüyor. Prof. Dr. Dilaver Özturan’dan önemli öneriler, uyarılar…

İşitme; kişinin yaşam kalitesi açısından çok büyük önem taşıyor. Sahip olduğumuz beş temel duyudan biri olan işitme; sosyal, toplumsal ve fiziksel olarak günlük hayatımızın çok önemli bir parçası. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, öğrenmek, konuşmak, güvenliğimizi sağlamak, düşünebilmek, sosyal olabilmek, kısacası hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için işitme fonksiyonunun vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek “İlerlemiş işitme kaybı, kişinin toplum içerisindeki yerini ve durumunu etkileyen, çok önemli bir sorun olabiliyor. Günümüzde yaşlılarda karşılaşılan unutkanlık, demans ve Alzheimer gibi hastalıkların işitme kaybı ile yakın ilişki içinde olduğu da biliniyor” diyor. İşitme kaybı en az 25 desibel olan kişilerde Alzheimer ve demans oranının daha yüksek olduğunu, işitme kaybı ilerledikçe bu riskin de arttığını belirten Prof. Dr. Dilaver Özturan, “İşitme kaybı olan kişiler, işitmesi iyi olan kişilere göre sesi anlayabilmek için daha fazla uğraş verdiklerinden, beyin gücünü diğer aktivitelere ayırmakta zorlanıyorlar. İşitmeye odaklanmaktan dolayı hatırlama ve farkındalık gibi özelliklerden uzaklaşıyorlar. İleri yaş hastalıklarıyla mücadele etmek için işitme kayıplarının düzeltilmesi iyi bir başlangıç olacaktır” diyor. Prof. Dr. Dilaver Özturan, işitme kaybı nedeniyle kişinin içe kapanmasının ve sosyal hayattan elini çekmesinin de Alzheimer’a yakalanma riskini yüzde 9 artırdığını vurgularken, işitme kaybı tedavisi ile her iki hastalığın da geciktirilebildiğini söylüyor.