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İskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaşamını yitirdi

14.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe kentinin müftüsü Ahmet Mete (57), bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Mete için hükümet kanadından taziye mesajları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mete'nin vefatı nedeniyle eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaşamını yitirdi

Yunanistan'da yoğunlukla Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, bu sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. İskeçe Müftülüğü görevini 2007 yılından bu yana yürütün Mete, yarın kentte düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Batı Trakya Türklerinin haklarının mücadelesinde önemli rol oynayan Ahmet Mete'nin ölümü, Batı Trakyalı Türkler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

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ERDOĞAN, METE'NİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mete'nin eşi Atike Mete ile görüşmesinde, merhum Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi.

Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Mete'nin, yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, merhum Mete'nin her zaman hayır ve duayla anılacağını ifade etti.

TAZİYE MESAJLARI

Ahmet Mete için gelen bazı taziye mesajları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu, hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan; İskeçe Seçilmiş Müftüsü kıymetli dostum Ahmet Mete'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'ya başsağlığı diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ömrünü Batı Trakya Türk Azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaptığı hizmetler her zaman hayırla anılacak. Mekanı cennet, makamı âlî olsun.

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş: Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve Türkiye muhabbetinin genç nesillere aktarılması için verdiği mücadeleye yakinen şahit olduğum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

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iskeçe müftü
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