İşkenceci İngiliz DEAŞ'lı "Beatles" ABD'de suçlu bulundu

Virginia'nın Alexandria kentinde hakim karşısına çıkan Kotey ABD'li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig ile ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff da dahil olmak üzere uluslararası rehinelerin kaçırılmasına karıştığı ve bunlara işkence ettiğine ilişkin hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Mahkemede, ömür boyu hapisle yargılandığının farkında olduğunu beyan eden Kotey aynı zamanda davanın bir parçası olarak işkence veya ölümüne karıştığı kurbanların aileleri ile görüşeceğini de bildiğini dile getirdi.

Kotey, 2018'de Suriye'e ele geçirilip El Şafii El Şeyh kod adlı bir başka İngiliz vatandaşı DEAŞ mensubu ile ABD ordusuna teslim edilmişti.

İki teröristin ABD'ye transferi İngiliz yasalarından dolayı gecikmişti.

İngiliz yasalarına göre İngiliz yetkililerince toplanmış kanıtların ABD'ye teslim edilmesi yasak iken, İngiliz bir yargıç daha sonra Kotey'in idam cezasına çarptırılmaması konusunda ABD'den taahhüt etmesinden sonra söz konusu yasal sınırlamayı kaldırmıştı.

Kotey ve El Şeyh bu süre zarfında Irak'ta tutulmuştu.

(AA)

