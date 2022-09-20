İşkencesi 3 gün sürdü! Ne olduğunu anlamadan öldü

Sri Lanka'daki doktorlar, yanlışlıkla balık kılçığını yutan bir çiftçinin öldüğünü açıkladı. Kimliği belirlenemeyen 61 yaşındaki adam, 2 cm'lik parçayı yuttuğuna dair hiçbir fikri yoktu. Ancak üç gün sonra mide ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittikten sonra ortaya çıktı.

BAĞIRSAKLARI DELİNDİ!

61 yaşındaki çiftçiyi ameliyat eden doktorlar, 2 cm’lik küçük kılçığın bağırsakları delerek, dışkının vücuda sızmasına neden olduğunu buldular. Dışkının vücuda akması, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden oldu. Aynı zamanda organ ve dokularda sepsisi tetikleyerek hayati tehlikeye neden olan bir enfeksiyona neden oldu.

3 gün çektiği acıdan sonra hastaneye giden adam, ameliyatta hayatını kaybetti.

