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İşkencesi 3 gün sürdü! Ne olduğunu anlamadan öldü

20.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka’da gerçekleşen acı olayda 61 yaşındaki çiftçi yanlışlıkla yuttuğu 2 cm boyutundaki balık kılçığı yüzünden hayatını kaybetti. Balık yedikten sonra üç gün boyunca mide ağrısı çeken talihsiz adam hastaneye gittiğinde çok geçti. 2 cm’lik balık kılçığı 61 yaşındaki adamın bağırsaklarını yırtarak ölümcül bir enfeksiyona yol açtı.

İşkencesi 3 gün sürdü! Ne olduğunu anlamadan öldü

Sri Lanka'daki doktorlar, yanlışlıkla balık kılçığını yutan bir çiftçinin öldüğünü açıkladı. Kimliği belirlenemeyen 61 yaşındaki adam, 2 cm'lik parçayı yuttuğuna dair hiçbir fikri yoktu. Ancak üç gün sonra mide ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittikten sonra ortaya çıktı.

BAĞIRSAKLARI DELİNDİ!

61 yaşındaki çiftçiyi ameliyat eden doktorlar, 2 cm’lik küçük kılçığın bağırsakları delerek, dışkının vücuda sızmasına neden olduğunu buldular. Dışkının vücuda akması, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden oldu. Aynı zamanda organ ve dokularda sepsisi tetikleyerek hayati tehlikeye neden olan bir enfeksiyona neden oldu.

3 gün çektiği acıdan sonra hastaneye giden adam, ameliyatta hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
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