HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İskenderiye Limanı’nda büyük yangın

İskenderiye Limanı’nda büyük yangın

14.12.2020 22:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’da bulunan İskenderiye Limanı’nda yangın çıktı.İskenderiye Limanı’nda yangın çıktı.

Mısır’da bulunan İskenderiye Limanı’nda yangın çıktı.
İskenderiye Limanı’nda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangın bölgesine 16 itfaiye aracı sevk edildi. İskenderiye Liman Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 15.50 sıralarında Gümrük İdaresine ait bir binanın ikinci katında yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, itfaiye ekiplerinin saat 16.00’da yangına müdahale etmeye başladığı ve yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Bakan Koca son durumu açıkladı Bakan Koca son durumu açıkladı
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Ukrayna ve Türkiye arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Ukrayna ve Türkiye arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Aydın'da otomobil hırsızları kız arkadaşlarıyla gezerken yakalandı

Otomobil hırsızları kız arkadaşlarıyla gezerken yakalandı

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Bitlis’te PKK'ya ait yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis’te PKK'ya ait yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi

Türkiye genelinde 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde kısıtlama başladı

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.