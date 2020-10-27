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İskenderun’daki orman yangınına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Denizciler Mahallesi Akarca mevkisinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine yakın alanda etkili oldu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Denizciler Mahallesi Akarca mevkisinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine yakın alanda etkili oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Tehdit altında olan evler tahliye edilirken, yangın İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne doğru ilerliyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için müdahaleyi sürdürüyor.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı da orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

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