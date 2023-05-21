İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 21 Mayıs 2023: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı ne kadar? Son veriler!

İstanbul'da baraj doluluk oranları internette araştırılmaya devam ediliyor. Ülkemizin en kalabalık ili İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Barajlardaki doluluk oranları merak edildi. İşte 21 Mayıs 2023 Pazar günü itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları...

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? (21 MAYIS 2023 PAZAR)

İSKİ tarafından yayımlanan verilere göre, 21 Mayıs Pazar günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerini gördü.

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49,57 oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İstanbul'da Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine yükseldi.

Öte yandan Alibey Barajı doluluk oranı yüzde 26,49 olarak açıklandı. Sazlıdere barajı ise yüzde 33,10 doluluk oranına sahip.

Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçti. Yapılan açıklaya göre Pabuçdere Barajı dolulk oranı yüzde 12,93. Kazandere Barajı'nda doluluk oranı ise yüzde 15,66 oldu.



