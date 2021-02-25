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İSKİ duyurdu! İşte İstanbul barajlarında son durum

25.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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İSKİ duyurdu! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yağışların ardından yüzde 54,07'ye yükseldi. Barajlardaki toplam su miktarı 469 milyon metreküp oldu

İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 34,91 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 7,96 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 54,07 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 64,24, Terkos'ta yüzde 50,57, Sazlıdere'de yüzde 29,17, Alibey'de yüzde 58,73, Büyükçekmece'de yüzde 56,76, Ömerli'de yüzde 63,90, Darlık'ta yüzde 59,43, Elmalı'da yüzde 62,29, Kazandere'de yüzde 63,47 ve Pabuçdere'de yüzde 37,38 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 469 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 716 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 25 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,98, 2007'de yüzde 55,42, 2008'de yüzde 34,34, 2009'da yüzde 75,16, 2010'da yüzde 97,52, 2011'de yüzde 91,65, 2012'de yüzde 85,98, 2013'te yüzde 83,93, 2014'te yüzde 29,89, 2015'te yüzde 96,44, 2016'da yüzde 86,79, 2017'de yüzde 87,50, 2018'de yüzde 80,48, 2019'da yüzde 91,50, 2020'de yüzde 62,83 olarak gerçekleşti.

AA

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