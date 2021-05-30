İSKİ: İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Esenyurt'ta bazı vatandaşların bulantı ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğu, bu kişilerin rahatsızlanmalarının içme suyundan kaynaklandığı iddia edilmişti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İSKİ'den yapılan açıklamada, ilçede içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının ardından ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

TESTLER YAPILDI

Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alındığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa sürede öğrenilecektir." denildi.

İSKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik numuneler alındığı ve kontrol yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atık su hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'içme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir." (AA)

