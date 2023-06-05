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İSKİ skandalının aktörü Ergun Göknel hayatını kaybetti

05.06.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ’nin eski Genel Müdür Ergun Göknel hayatını kaybetti. Göknel, İSKİ'deki yolsuzluk skandalı ile ilgili yargılandığı davada 5 yıl hapis yatmıştı.

İSKİ skandalının aktörü Ergun Göknel hayatını kaybetti

1990’lı yılların başlarında İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun Göknel 85 yaşında hayatını kaybetti. Levent'te oğlunun evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı tedavi görürken hayatını kaybeden Göknel için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, eski eşi Fatma Müjgan Doğan, oğlu Demir Göknel, gelini Güliz Göknel, yakınları ve İSKİ’de birlikte çalıştığı mesai arkadaşları katıldı. Cenazeye İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Baba çelenk gönderdi. Taziyeleri Ergun Göknel'in oğlu Demir Göknel kabul etti. Göknel, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Göknel'in eski eşi Fatma Müjgan Doğan ise "Çok muhterem bir insandı. Yardımsever, şikayet etmeyen, çözüm odaklı ciddi bir yönetici ve iyi bir eşti. Ayrıldık ama daimi dost kaldık. Ergun bir sürü güzel erdemi kendinde toplamış bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hislerimi ifade etmem gerekirse öyle bir insanı kaybettiğimiz için üzgünüm" şeklinde konuştu.

İSKİ SKANDALININ BAŞ AKTÖRÜYDÜ

Göknel, eşi Nurdan Erbuğ’un açıklamalarının ardından İSKİ’de yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İHA-DHA

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