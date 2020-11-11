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İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 11 Kasım 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 11 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İSKİ su kesintisi 11 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 11 Kasım sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

11 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

11 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen Fatih Mahallesi’nde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 11.30’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Şahintepe Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 11.13’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beykoz

Beykoz ilçesinde kesintiden etkilenen Yeni Mahalle, Soğuksu Mahallesi, Çubuklu Mahallesi, İncirköy Mahallesi, Çiğdem Mahallesi, Paşabahçe Mahallesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, Göztepe Mahallesi, Kanlıca Mahallesi ve Gümüşsuyu Mahallesi
Ana isale hattına vana montajı/değişimi nedeniyle 11 Kasım 2020 09.39’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 12 Kasım 2020 tarihinde 08.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde kesintiden etkilenen Büyükşehir Mahallesi ve Barış Mahallesi’nde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 10.59’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Güngöreni

Güngören ilçesinde kesintiden etkilenen Sanayi Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 11.19’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde kesintiden etkilenen Osmanağa Mahallesi ve Caferağa Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 09.58’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kartal

Kartal ilçesinde kesintiden etkilenen Yalı Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 11.18’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sultangazi

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen Yunus Emre Mahallesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 75 Yıl Mahallesi ve Gazi Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 11.01’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Çatalca

Çatalca ilçesinde kesintiden etkilenen Kabakçai’nde şebeke hattı branşman bağlantısı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 09.06’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Ümraniye

Ümraniye ilçesinde kesintiden etkilenen Tatlısu Mahallesi’nde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Kasım 2020 09.47’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Kasım 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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