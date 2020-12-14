HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ su kesintisi 14 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İSKİ su kesintisi 14 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

14.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İSKİ su kesintisi 14 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 14 Aralık 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 14 Aralık İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 14 Aralık sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

14 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintisi listesi 14 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulamaElektrik kesintisi listesi 14 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

14 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy Su Kesintisi

Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen Taşoluk mahallesinde şebeke hattı deplase çalışması nedeniyle 14 Aralık 2020 11.18’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Aralık 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Esenler Su Kesintisi

Esenler ilçesinde kesintiden etkilenen Fatih mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Aralık 2020 11.13’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Aralık 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Maltepe Su Kesintisi

Maltepe ilçesinde kesintiden etkilenen Altıntepe mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Aralık 2020 11.04’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Aralık 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Sarıyer Su Kesintisi

Sarıyer ilçesinde kesintiden etkilenen Maden mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Aralık 2020 10.54’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Aralık 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Üsküdar Su Kesintisi

Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Yavuz Türk mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Aralık 2020 11.06’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Aralık 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
MİT'ten Zindaşti operasyonu! 11 adamı yakalandıMİT'ten Zindaşti operasyonu! 11 adamı yakalandı
EKPSS sonuçları açıklandı mı?EKPSS sonuçları açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı

5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Yerli aşının Faz-1 çalışması başarıyla tamamlandı

Yerli aşıda flaş gelişme! Başarıyla tamamlandı

İzmir'de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Siren sesiyle uyandılar! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

MİT'ten Zindaşti operasyonu! 11 adamı yakalandı

MİT'ten Zindaşti operasyonu! 11 adamı yakalandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon! Suç örgütü çökertildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.