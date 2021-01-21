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İSKİ su kesintisi 21 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

21.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 21 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 21 Ocak 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 21 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 21 Ocak sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

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21 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

21 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy Su Kesintisi

Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen Tayakadın mahallesi, Çilingir mahallesi, Adnan Menderes mahallesi ve Fatih mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Ocak 2021 10.21’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 21 Ocak 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Bahçelievler Su Kesintisi

Bahçelievler ilçesinde kesintiden etkilenen Zafer mahallesi ve Hürriyet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Ocak 2021 11.43’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 21 Ocak 2021 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Bağcılar Su Kesintisi

Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen İnönü mahallesi ve Yıldıztepe mahallesinde şebeke hattı vana arızası nedeniyle 21 Ocak 2021 11.46’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 21 Ocak 2021 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Kadıköy Su Kesintisi

Kadıköy ilçesinde kesintiden etkilenen Merdivenköy mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Ocak 2021 10.39’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 21 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Maltepe Su Kesintisi

Maltepe ilçesinde kesintiden etkilenen Gülensu mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Ocak 2021 10.07’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 21 Ocak 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Sultangazi Su Kesintisi

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen İsmetpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Ocak 2021 11.05’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 21 Ocak 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Ümraniye Su Kesintisi

Ümraniye ilçesinde kesintiden etkilenen Parseller mahallesi, Tatlısu mahallesi, Mehmet Akif mahallesi, Necip Fazıl mahallesi, Tepeüstü mahallesi, Çamlık mahallesi, Şerifali mahallesi, Yukarı Dudullu mahallesi, Çakmak mahallesi, Aşağı Dudullu mahallesi, Cemil Meriç mahallesi, Adem Yavuz mahallesi, Altınşehir mahallesi, Dudullu Osb, Huzur mahallesi, Ihlamurkuyu mahallesi, Esenkent mahallesi ve Esenşehir mahallesinde 700 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 21 Ocak 2021 11.47’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 21 Ocak 2021 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak; "Dudullu-Ümraniye 700M İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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