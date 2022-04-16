İSKİ su kesintisi listesi 16 Nisan 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İSKİ su kesintisi listesi 16 Nisan 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 16 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da kesinti yapılacak ilçe ve noktalar paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İSKİ'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama haberimizde.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.04.2022 17:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

Arnavutköy : Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah

Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan : Odayeri Mah,Ağaçlı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Eyüpsultan : Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah

Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer : Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Bahçeköy Kemer Mah

Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultanbeyli : Mehmet Akif Mah,Hasanpaşa Mah,Abdurrahmangazi Mah

Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri : Beyciler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



