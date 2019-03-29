İskitler Ata Sanayi Sitesi'ndeki yangın

Başkentteki İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı metruk binada çıkan, 5 kişinin öldüğü yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 12'ye çıktı.

Yangında yaşamını yitiren kişilerin kimlik tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yangının ardından hastaneye kaldırılanlardan 6'sının kimliklerinin Rıdvan Ç, Seyfi D, Ahmet M, Molla Muhammed V, Huday N. ve Zümrüt Ç. olduğu belirlendi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tiryaki, yaptığı açıklamada, yangının çıktığı bölgenin kentsel dönüşüm alanında olduğunu belirterek, "Binaların çoğu yıkıldı, metruk binalarda kaçak olarak kalınan yerlerde maalesef bu üzücü durum oldu. Şu anda üzüntümüzün nedeni ölülerimiz var. Yaralıların kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Yaralıların sağlık durumları hakkında kesin bilgimiz yok." diye konuştu.

Savcının incelemesinin ardından 5 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangında dumandan etkilenen 12 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

