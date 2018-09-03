Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Dickson'ın tecavüzlerde, evinde beslediği 3 metrelik boa yılanını da kullandığı ortaya çıktı.
'5 YIL BOYUNCA 1000 KERE TECAVÜZ ETTİ' İDDİASI
Seri tecavüzcünün kurbanlarından birine ise tam 5 yıl boyunca bin kere tecavüz ettiği ifade ediliyor.
Dickson, Mitch adını verdiği boa yılanı ile tuzağına düşürdüğü kadınlara yıllarca eziyet etti ve şiddete maruz bıraktı.
14 yıl hapis cezası alan Dickson, 2000-2017 yılları arasında 4 kadına defalarca tecavüz etti.
Mağdurlardan birinin ifadesi ise tek kelimeyle dinleyeni dehşete düşüren cinsten.
Seri tecavüz mağduru kadın, Dickson'ın cinsel saldırılarının uyku esnasında bile devam ettiğini belirterek sapık adamın tecavüzüne tren tuvaletinde bile maruz kaldığını anlattı.
Kadınlarının ifadeleri ve delillerin ardından Dickson 14 yıl hapse çarptırıldı.
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