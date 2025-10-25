KADIN

İskoçya’da inanılmaz aldatmaca: Sahte hamilelik ve oyuncak bebek ile kandırdı!

İskoçya’nın Airdrie kentinde 22 yaşındaki Kira Cousins, sahte bir hamilelik hikayesi uydurarak çevresini ve sosyal medya takipçilerini kandırdı. Sahte ultrason görüntüleri ve protez karınla desteklediği yalanını bir oyuncak bebekle tamamlayan Cousins, sonunda gerçeği itiraf ederek özür diledi. İşte detaylar…

Sedef Karatay

İskoçya’nın Airdrie kentinde yaşayan 22 yaşındaki Kira Cousins, sahte bir hamilelik hikayesi uydurarak ailesini, arkadaşlarını ve sosyal medya takipçilerini kandırdığını itiraf etti.

Cousins, “Bonnie-Leigh Joyce” adını verdiği hayali bebeği için sahte ultrason görüntüleri, protez karın ve hatta cinsiyet partisi düzenleyerek aldatmacayı sürdürdü.

INSTAGRAM’DA ÖZÜR DİLEDİ

Salı günü silinen bir Instagram hikayesinde Cousins, “Hamile değildim, bebek yoktu. Her şeyi uydurdum ve çok ileri gittim. Oyuncak bir bebeği gerçekmiş gibi gösterdim” diyerek kamuoyundan özür diledi.

Ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten genç kadın, “İyi bir ruh halinde değildim ama bu yaptıklarımı haklı çıkarmaz. Birçok insanı incittim” dedi.

“HATALI OLAN BENDİM”

Cousins, bebeğin babası olduğunu iddia ettiği kişiden de özür dileyerek, “Onları kötü göstermeye çalıştım ama hatalı olan bendim” itirafında bulundu.

Kullandığı “Reborn” adlı gerçekçi oyuncak bebeğin, hareket edebilen, yüz ifadeleri değiştirilebilen ve sıvı alıp dışkılayabilen özelliklere sahip olduğunu açıkladı.

OLAY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cousins’in arkadaşları, genç kadının aylar boyunca sahte bebek videoları ve gönderileri paylaştığını, gerçeğin ise fotoğrafları silmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Olay, sosyal medyada ve yerel toplulukta büyük yankı uyandırdı.

