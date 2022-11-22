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  4. İŞKUR'dan, usulsüzlük yapan personele yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama: Uzaklaştırma tedbiri uygulandı

İŞKUR'dan, usulsüzlük yapan personele yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama: Uzaklaştırma tedbiri uygulandı

22.11.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR'dan, usulsüzlük yapan personele yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Soruşturma süreci kurumumuz tarafından titizlikle takip edilerek ilgili personeller hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İŞKUR'dan, usulsüzlük yapan personele yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama: Uzaklaştırma tedbiri uygulandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bazı personelin ihalelerde usulsüzlük yaparak kurumu zarara uğratmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle takip edildiğini ve ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını bildirdi.

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İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün "İŞKUR'a operasyon" başlığıyla yer alan haberler üzerine basın açıklaması yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Bakanlığımız müfettişleri tarafından 2018 yılında yapılan incelemeler sonucu hazırlanan teftiş raporlarına istinaden gerçekleştirilmiş olup kurumumuzun bilgisi dahilindedir. Soruşturma süreci kurumumuz tarafından titizlikle takip edilerek ilgili personeller hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır." (AA)

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İŞKUR açıklama

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