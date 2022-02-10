İŞKUR'a ilişkin yapılan KPSS şartsız personel alımı açıklaması sonrası iş arayışında olan çok sayıda vatandaş başvurulurun ne zaman başlayacağı ile nasıl yapılacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı. 43 ilde binlerce işçi alımı yapılacak ve adaylarda KPSS'ye girme şartı aranmayacak. Bu kapsamda İŞKUR personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? Ne zaman? İŞKUR KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İş arayan vatandaşların merak ettiği gelişmeye ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

İŞKUR PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS şartsız İŞKUR personel alımı ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelmişti. Bakan Özer, İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 bin temizlik görevlisi alacaklarını açıklamıştı.

Konuya ilişkin ilanlar İŞKUR'un internet adresinde yer aldı.

İŞKUR PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden 23 şehir için ilan listesi yayınlandı. Söz konusu listeye göre 3 bin 456 personel alınacak. Afyonkarahisar 183, Aksaray 114, Amasya 103, Aydın 152, Bingöl 91, Denizli 183, Erzincan 103, Erzurum 290, Gümüşhane 86, Isparta 91, Kahramanmaraş 251, Kayseri 308, Kırklareli 91, Kırşehir 74, Kütahya 103 Malatya 228, Nevşehir 120, Samsun 229, Sivas 316, Tunceli 43, Uşak 97, Yalova 86 , Zonguldak 114

Adıyaman Ardahan, Batman, Bitlis, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale,Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun , Isparta, Kırıkkale, Manisa, Niğde, Ordu, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat'da başvuru alımı sona erdi.

Programa başvurmak isteyenler, İŞKUR'un internet sitesinden ya da E-Devlet üzerinden an itibariyle başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İŞKUR KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Programa başvurmak isteyenler, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden, e-Devlet'ten, İŞKUR şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'un sistemine kayıt yaptırmak ve kayıtlı işsiz olmak da gerekiyor. Adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Ayrıca adayların son 1 aydır işsiz olması gerekiyor.

Programa katılmaya hak kazananlara asgari ücret (4 bin 253 lira) düzeyinde ödeme yapılacak. Normalde geçici işçiler 12 aylık süreçte en fazla 9 ay boyunca çalışabiliyor. Ancak mevcut ilanlar okulların ikinci yarısıyla sınırlı ve bu da ortalama 90 gün. Günlük çalışma saati ise 7.5 ile 9 saat arasında değişebiliyor. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlendi. Programdan aynı adreste ikamet eden yalnızca bir kişi faydalanabilecek. Adaylar noter kurası veya liste yöntemiyle seçilecek.

TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAM) NE DEMEK?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

TOPLUM YARARINA PROGRAM HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

