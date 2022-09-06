İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi

İŞKUR Toplum Yararı Programları (TYP) ile personel alınacağının açıklanması sonrası başvuruda bulunan kişiler arama motorlarında 'İŞKUR TYP kura çekimi isim listesi' konu başlığını sorguluyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına başvuruda bulunan kişiler, bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Başka bir ifadeyle, Sinop Gerze'de kura çekimi sonuçları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlandı.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İŞKUR birlikteliğiyle gerçekleştirilen kura çekilişi, müdürlüklerin belirlediği tarihlerde gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen İŞKUR TYP kura çekilişi sonuçları ile e-Devlet üzerinden erişime açıldı. TYP numarası ile sorgulama yapılabilen adaylar, detaylı bilgileri İŞKUR İl Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla edinebilecek. Bazı illerde ise noter sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kura çekilişi ileri bir tarihe ertelendi.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/iskur-typ-arama-ve-basvuru

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NE DEMEK?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.



