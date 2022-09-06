HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi

06.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR TYP personel alımı için başvuruda bulunan kişiler internette "İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi" konu başlığını internette araştırıyor. Bilindiği üzere, 3 Eylül'de yapılması beklenen TYP kura çekilişi bazı şehirlere sistemden kaynaklanan sorun sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi

İŞKUR Toplum Yararı Programları (TYP) ile personel alınacağının açıklanması sonrası başvuruda bulunan kişiler arama motorlarında 'İŞKUR TYP kura çekimi isim listesi' konu başlığını sorguluyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına başvuruda bulunan kişiler, bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Başka bir ifadeyle, Sinop Gerze'de kura çekimi sonuçları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayımlandı.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İŞKUR birlikteliğiyle gerçekleştirilen kura çekilişi, müdürlüklerin belirlediği tarihlerde gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen İŞKUR TYP kura çekilişi sonuçları ile e-Devlet üzerinden erişime açıldı. TYP numarası ile sorgulama yapılabilen adaylar, detaylı bilgileri İŞKUR İl Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla edinebilecek. Bazı illerde ise noter sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kura çekilişi ileri bir tarihe ertelendi.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/iskur-typ-arama-ve-basvuru

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NE DEMEK?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildiİstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi
Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanıKıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR typ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi

Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

İlginizi Çekebilir

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.