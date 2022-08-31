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İŞKUR TYP MEB 2022 alımları ne zaman? İŞKUR TYP MEB başvuru şartları neler?

31.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR Toplum Yararı Programları (TYP) ile Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara hem güvenlik hem de temizlik personeli alınacak. Yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu olurken başvuruda bulunmak isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP MEB 2022 alımları ne zaman? İŞKUR TYP MEB başvuru şartları neler?

İŞKUR TYP MEB 2022 alımları ne zaman? İŞKUR TYP MEB başvuru şartları neler?

İŞKUR TYP 20 bin güvenlik görevlisi ile temizlikçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri yapılan açıklama ile duyuruldu. Çok sayıda vatandaş internette "İŞKUR TYP MEB 2022 alımları ne zaman?", "İŞKUR TYP MEB başvuru şartları neler?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İŞKUR TYP MEB BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Toplum Yararına Program (TYP) ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak. Henüz başvurular için tarih geçilmedi. Eylül ayı itibari ile talepler alınmaya başlayacak.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında yapılacak alımlarda bazı koşullar aranmaktadır. İŞKUR konuya ilişkin detayları web sitesinde paylaşıyor.

İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

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