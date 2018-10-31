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İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirmeler

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirmeler

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Mersin Bozyazı AKP İlçe Başkanlığı, İŞKUR'la birlikte hareket ederek, işsiz vatandaşların taleplerini ilçe başkanlığında birlikte belirliyor." iddiasında bulundu.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de liyakat ve ehliyetin ortadan kaldırıldığını savundu.

Geçen hafta kendisine çok vahim bir iddia iletildiğini ifade eden Antmen, "Mersin Bozyazı AKP İlçe Başkanlığı, İŞKUR'la birlikte hareket ederek, işsiz vatandaşların taleplerini ilçe başkanlığında birlikte belirliyor. Vatandaşlardan da işe girince, AKP Bozyazı İlçe Başkanlığına bağışta bulunmaları isteniyor." ifadesini kullandı.

CHP'li Antmen, buna ilişkin olduğunu iddia ettiği belgeyi gösterdi.

İşe girenlere gönderilen SMS mesajında, "Ekim ayının sonuna kadar, partimizin giderleri için bir defaya mahsus 200 lirayı yönetim kurulu üyesine ödeme yapabilirsiniz" denildiğini ileri süren Antmen, şöyle konuştu:

"AKP İlçe Başkanı, olayın üzerine gitmemiz üzerine, işe alım kurallarının ilçe başkanlığında yapıldığını kabul ediyor. İşe 347 kişi başvurmuş, ilçe başkanı '40 kişilik kontenjanı bize veriyorlar' diyor. Vatandaşı haraca bağlıyorlar, kendi istediklerini işe alıyorlar. Kurada çıkan bir kadını ise kocası CHP'li diye işe başlatmıyorlar."

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Alpay Antmen CHP Mersin Milletvekili

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