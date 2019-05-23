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İslahiye’de zincirleme kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandıEdilinen bilgiye göre İslahiye istikametinden Hatay istikametine seyir halindeki 27 BEA 02 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak savruldu.

İslahiye’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edilinen bilgiye göre İslahiye istikametinden Hatay istikametine seyir halindeki 27 BEA 02 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak savruldu. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tıra çarparak savrulan araç, arkasından aynı istikamette seyir halinde bulunan H.V .idaresindeki 34 KG 777 plakalı otomobile çarptı. Feci kazada sadece araç sürücülerinden H.V. hafif şekilde yaralanırken, üç araçta da maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İslahiye’de zincirleme kaza: 1 yaralı

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