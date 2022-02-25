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Islak mendiller düşündüğünüz kadar masum olmayabilir!

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte daha çok kullanılmaya başlanan ıslak mendiller, acaba göründükleri kadar masum mu? Hemen herkesin çantasında bulunan ıslak mendiller, birçok sebeple kullanılıyor değil mi? Bebek bakımı, el temizliği, ev temizliği ve daha nicesi... Bu yazımızda ıslak mendillere ve içeriklerine ışık tutuyoruz.

Islak mendiller düşündüğünüz kadar masum olmayabilir!

"Islak mendillerin ne gibi zararları olabilir ki?" dediğinizi duyar gibiyiz. Islak mendil içeriklerini incelediğiniz zaman birçok kimyasal maddenin size göz kırptığınızı görürsünüz. Fakat temizlik konusundaki yüksek başarıları ve etkileyici kokuları sizi etkisi altına alabilir. Temiz içerikli olmayan ürünlerin bebeğiniz ve kendi bedeniniz için son derece sağlıksız olduğunu, uzun süreli kullanım sonucunda kızarıklıktan tahrişe upuzun bir listenin sizi beklediğini belirtmek isteriz. Gelin, birlikte ıslak mendillerin zararlarına göz atalım!

ISLAK MENDİLLERİN ZARARLARI NELERDİR?

Yemek yerken masaya bir şey döküldüğünde, çocuğunuz üstünü kirlettiğinde, bebeğiniz altını pislettiğinde ya da çikolata yerken ellerine bulaştırdığında başvurduğunuz ilk malzeme olan ıslak mendiller, birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Gelin, ıslak mendillerin gerçek yüzünü ortaya çıkartalım!

  • Öncelikle marketlerden ıslak mendil almadan önce içeriğini dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre eğer satın aldığınız mendil içerisinde "methylisothiazolinone" adlı madde yer alıyorsa hem kendiniz hem çocuklarınız için alerji çanlarının çaldığı anlamına geliyor.

  • Islak mendiller, sadece bu maddeyi değil aynı zamanda kullanım sonrası burnunuza hoş bir koku gelmesi için parfüm de içeriyor. Parfüm kelimesi kulağa oldukça masum gelse de ana maddesi ham petrol olduğu için solunum, beyin, göz ve deri hastalıklarına davetiye çıkarıyor.

  • Yukarıda da bahsettiğimiz gibi içeriği kimyasal maddelerle dolu olan ıslak mendiller, kullanım esnasında cildinizin alt tabakasına nüfuz edebiliyor. Bunun sonucunda ise mendilin içeriğindeki kimyasallar cildinizin alt katmanında birikmeye ve vücudunuza zarar vermeye başlıyor.

  • Tüm kötülüklerden koruduğunuz bebekleriniz altını pislettiği zaman en büyük yardımcınız ıslak mendiller oluyor, değil mi? Ancak bebeğinizde pişik varsa ıslak mendiller hastalığın büyümesine zemin hazırlıyor.

Tüm bu sebeplerden ötürü; ıslak mendil seçimi yaparken içeriğinde alkol, SLS, SLES, sentetik lif, paraben, parfüm, methylisothiazolinone ve boya kullanılmadığından emin olmalısınız. Unutmayın, ıslak mendilinizin içeriğinde ne kadar az kimyasal kullanılırsa sağlığınız o kadar az zarar görür.


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