"İslam dünyası kendi göbek bağını kesmek zorunda"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "İslam dünyasının demokrasinin gelişmesi için dışarıdan bekleyeceği bir medet yok. Kendi göbek bağını kesmek zorunda ve eninde sonunda Arap Baharı süreci her ne kadar bir sekteye uğramışsa da bunun ilanihaye bu şekilde tutulması mümkün olmayacaktır." dedi.

Aktay, Arap Derneği ile Suriyeli Basamad Derneği işbirliğiyle Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Siyasi ve Fikri Tecrübesi ve Geleceği" toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Aktay, şöyle konuştu:

"17 yılda AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki ekonomik ve siyasi başarılar, demokratikleşme adımları, Türkiye toplumunun genel olarak 17 yıl içinde birbiriyle daha çok bütünleşmesi, devlet ve vatandaşı arasında yaşanan buluşma ve birleşmeyi bir model olarak ortaya koyduk. Türkiye'de yaşanan değişimin önemli özelliği aslında insan haklarına gösterilen saygı olduğunu ve siyasetin anlamında eskiden bir tür hakimiyet olarak anlaşılan siyasetin bugün bir hadimlik olarak algılanması ve yaşanmasına vurgu yaptık. Türkiye'de güçlü bir değişim yaşanmışsa bunun özeti belki de budur. Türkiye'de vatandaşla devlet arasında bir tür birleşmenin yaşanmış olması önemli bir devrim niteliğindeki bir değişim diyebiliriz."