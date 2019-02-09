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"İslam dünyası kendi göbek bağını kesmek zorunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: - "İslam dünyasının demokrasinin gelişmesi için dışarıdan bekleyeceği bir medet yok. Kendi göbek bağını kesmek zorunda ve eninde sonunda Arap Baharı süreci her ne kadar bir sekteye uğramışsa da bunun ilanihaye bu şekilde tutulması mümkün olmayacaktır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "İslam dünyasının demokrasinin gelişmesi için dışarıdan bekleyeceği bir medet yok. Kendi göbek bağını kesmek zorunda ve eninde sonunda Arap Baharı süreci her ne kadar bir sekteye uğramışsa da bunun ilanihaye bu şekilde tutulması mümkün olmayacaktır." dedi.

Aktay, Arap Derneği ile Suriyeli Basamad Derneği işbirliğiyle Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Siyasi ve Fikri Tecrübesi ve Geleceği" toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Aktay, şöyle konuştu:

"17 yılda AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki ekonomik ve siyasi başarılar, demokratikleşme adımları, Türkiye toplumunun genel olarak 17 yıl içinde birbiriyle daha çok bütünleşmesi, devlet ve vatandaşı arasında yaşanan buluşma ve birleşmeyi bir model olarak ortaya koyduk. Türkiye'de yaşanan değişimin önemli özelliği aslında insan haklarına gösterilen saygı olduğunu ve siyasetin anlamında eskiden bir tür hakimiyet olarak anlaşılan siyasetin bugün bir hadimlik olarak algılanması ve yaşanmasına vurgu yaptık. Türkiye'de güçlü bir değişim yaşanmışsa bunun özeti belki de budur. Türkiye'de vatandaşla devlet arasında bir tür birleşmenin yaşanmış olması önemli bir devrim niteliğindeki bir değişim diyebiliriz."

Arap devrimlerinin bir sosyolojik patlamanın sonucu olduğunu aktaran Aktay, bunun sosyolojik anlamda dünyaya açılımın toplumda yarattığı yeni talep ve beklentilerin olduğunu ifade etti.

Aktay, bu talep ve beklentileri mevcut iktidarların artık karşılayamadığı için toplumların patlama noktasına geldiğini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama bu patlamalar çok despot iktidarlar, darbeciler tarafından çok kötü bir biçimde bastırıldı. Aslında Arap Baharı süreci kimin gerçekten demokrasi iddiasında ne kadar samimi ve sadık olduğunu, kimin olmadığını çok net biçimde ortaya koymuş bir süreçtir. Bugün dünyaya demokrasi ve insan hakları dersleri veren insanların demokrasi iddialarının kaç paralık olduğu da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Maalesef İslam dünyasının demokrasinin gelişmesi için dışarıdan bekleyeceği bir medet yok. Kendi göbek bağını kesmek zorunda ve eninde sonunda Arap Baharı süreci her ne kadar bir sekteye uğramışsa da bunun ilanihaye bu şekilde tutulması mümkün olmayacaktır. Devrim süreci bir defa başlamıştır. Devrim süreci zemheri bir kış süreciyle şimdilik dondurulmuş vaziyette ama her kışın akabinde bir bahar olduğunu da kimse unutmamalı."

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