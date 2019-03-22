İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı düzenleyen teröriste ilişkin, "Her bir öldürülen kişi için teker teker cinayetle suçlanacak, diğerleri için de cinayete teşebbüsle." dedi.

Peters, "Suçlaması yapıldı. Mahkeme tarafından suçlamalar yönlendirildi. Aynı zamanda parlamento yeni bir oylama yaptı. 1959'dan beri bizim ülkemizde idam cezası yok. Yeni Zelanda'da yine de yapılacak suçlamalar şimdiye kadar görülmemiş ciddiyetle hazırlanıyor, iddianameler hazırlanıyor. İlk suçlama yönlendirildi. Burada her bir öldürülün kişi için teker teker cinayetle suçlanacak, diğerleri için de cinayete teşebbüsle." diye konuştu.

- "Halkımız geçmişte de olduğu gibi her zaman çok olumlu bir biçimde karşılanacak"

Anzakları anmak için Yeni Zelanda'dan her yıl Türkiye'ye çok sayıda vatandaşın geldiğine değinen Peters, "Yeni Zelanda'ya artık çok ikna olmuş biçimde dönüyoruz. Anzakları anmak amacıyla buraya gelen halkımız, geçmişte de olduğu gibi her zaman çok olumlu bir biçimde karşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Peters, İTT toplantısı vesilesiyle çeşitli görüşmeler yaptığını hatırlatırken, "Burada İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan bütün ülkelerin heyetleriyle görüştük." dedi.

Terör saldırısının ardından sadece Batılı ülkeler değil, Müslüman ülkelerden gelen desteğin de çok büyük olduğunu vurgulayan Peters, "Pakistan, Türkmenistan'dan, Yeni Zelanda'da hiç vatandaşı olmayanlara kadar, Somali'den, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar... Türkiye ilk telefon edenlerden biriydi. İlk telefon eden Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Sonrasında hem kendisi geldi hem de Türkiye bir heyet gönderdi. Dolayısıyla çok ciddi bir empati, taziye ve destek gördük. Bunun dışında hiç görünmeyen bir kriz yaşayan ülkemiz için de bu çok önemliydi." diye konuştu.