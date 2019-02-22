"İslamofobi, anti-İslam noktasına gelmiştir"

"Tin Suresi'nde mealen 'Biz insanı en güzel bir surette yarattık' diye buyuruyor Rabb'imiz. Peki en güzel surette yaratılan insan bu güzelliğini nasıl devam ettirecek? Kur'an ile Kur'an'ın hükümlerine, emirlerine riayet ederek, nehiylerinden kaçınarak devam ettirecek. İbadetler de bu güzelliğini devam ettirebilmesi içindir. Bu güzelliğine zarar gelmesin diye bazı şeyler haram kılınmıştır. İslam'da her doğan çocuk fıtrat üzere tertemiz doğar. Hristiyanlığın tam tersidir, günahkar doğar. İslam'la Hristiyanlık arasındaki en önemli farklardan birisi budur. Kur'an tertemiz doğan bir insanın o özelliğini ömrünün sonuna kadar nasıl devam ettirecek, bunun yollarını gösteriyor. Peygamberler bunun yollarını gösteriyor. O açıdan Peygambersiz bir toplum olmaz. 'Hiçbir topluma peygamber göndermeden azap etmeyiz' diyor Rabb'imiz."

İslam'ın ilme büyük önem verdiğini vurgulayan Erbaş, "Bedir Savaşı'nda esir alınanların serbest bırakılması İslam'ın ilme verdiği önemi gösterir. Her 10 kişiye okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldı esirler. Dünya tarihinde bunun benzeri bir hadise yoktur. İslam bu şekilde bilgiye, merhamete önem veriyor." diye konuştu.

Müslümanın inancında peygamberin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Erbaş, vahyin nasıl anlaşılıp uygulanacağını, ibadetlerin nasıl yapılacağını Hazreti Peygamber'in öğrettiğini dile getirdi.

Allah, peygamber, Kur'an, Sünnet anlayışının asla birbirinden ayrılamaz olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bununla ilgili birtakım tartışmalar yersizdir. Bunlara girmemek, değer vermemek gerekiyor. Bizim için Kur'an, sünnet, icma, kıyas vardır. Bunlar İslam'ı yaşamak için önümüze konulan yol haritasıdır. Bizim için Peygamberimiz önümüzdeki en büyük rehberdir. Peygamberimiz İslam'ı nasıl anlamış ve bize nasıl aktarmışsa biz öyle anlayıp öyle yaşarız. İbadetleri nasıl öğretmişse o şekilde yerine getiririz." ifadelerini kullandı.

- "Din istismarıyla mücadele seferberliği başlattık"

İslam medeniyeti mensuplarının geçmişlerinde utanacak bir şeyleri olmadığını ifade eden Erbaş, "Her dönemin birtakım yanlışları olabilir. O yanlışlar medeniyetimizin kaynaklarından değil insanların zaaflarından ortaya çıkan yanlışlardır. Bunun sebebi İslam değil, İslam'ın ana kaynağı Kur'an ve sünnet değildir." diye konuştu.