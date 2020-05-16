İşlemci rekabetine Samsung, Exynos 880 yonga seti ile katılıyor

Vivo piyasaya sürdüğü modellerde farklı yonga setlerini kullanmayı seven bir akıllı telefon üreticisi. 19 Mayıs 2020 tarihinde alt şirketi olan iQOO’nun yeni modeli Z1 tanıtılacak. Bu telefonda MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti kullanılıyor. Vivo’nun yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo Y70s 5G ise Samsung tarafından yeni geliştirilen Exynos 880 yonga setini kullanacak. Vivo Y70s 5G Geekbench testinde ortaya çıktı.

Yonga setinde 2 GHz hızlarında çalışan iki adet ARM Cortex-A77 çekirdeği, 1,8 GHz hızında çalışan 6 adet ARM Cortex-A55 çekirdeği ve ARM Mali-G76 GPU bulunuyor. Bu yonga setinin aslında Exynos 980 yonga setinde yer alan ARM Cortex-A77 çekirdeğinin hızının düşürülerek geliştirildiğini görüyoruz. Yonga setinin tek çekirdekte 641 puan çoklu çekirdekte ise 1814 puan almayı başardığını görüyoruz. Bu hemen hemen Qualcomm Snapdragon 765G yonga setine eşit bir performans anlamına geliyor.

Diğer üreticilerin orta seviye akıllı telefon modelleri için daha güçlü performans sunan yonga setleri geliştirdiğini biliyoruz. Şu anda hali hazırda Dimensity 1000L, Oppo Reno3’te yer alıyor ve Snapdragon 765G işlemciden daha iyi bir performans sergiliyor. Exynos 880 aslında şu anda piyasada var olan yonga setlerine denk bir işlemci. Yani Samsung yeni işlemcisiyle yeni çıkacak olan Snapdragon 768G ve MediaTek Dimensity 1000+ işlemcilerin gerisinde performans sergileyecek.

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