İşlemli saçlar için bu bakım önerilerini mutlaka uygulayın! Saçlarınızı kaybetmemek için...

Her buluşmadan önce aklımıza gelen ilk şey saçlarımıza nasıl şekil vereceğimizdir. Saç şekillendirmek veya renklendirmek için kullandığımız saç düzleştiriciler, kimyasallar veya kurutma makineleri zamanla saçlarımızı kurutur ve yıpranmışlık verir. Peki, işlemli saçlar için uygulamamız gereken bakım önerileri nelerdir? Gelin, birlikte göz atalım.

DOĞRU ŞAMPUAN SEÇİMİ

Kuru ve yıpranmış saçların en büyük ihtiyacı nem ve yumuşaklıktır. Bu yüzden onarıcı etkisi ve nemlendirme gücü yüksek olan bir şampuan seçimi yapabiliriz. Aynı zamanda, şampuanın içeriğinde ammonium, lauryl sülfat, sodium laureth sülfat, paraben, polyethylene gibi maddelerin olmamasına da özen göstermeliyiz. Duş esnasında saçlarımızı şampuan ile yıkadıktan sonra saç kremi ile saç diplerine baskı uygulayarak masaj yapmak, saçlarımızın dokusuna fayda sağlayabilir.

SAÇ BAKIM MASKELERİ, YAĞLARI

Haftada 1-2 kez uygulayacağınız saç bakım maskeleri ve yağları saçlarınıza özel ilgi gösterebilir. Peki, hangi yağlar işlemli saçlar için fayda sağlayabilir?

Zeytinyağı

Hindistan cevizi yağı

Jojoba yağı

Argan yağı

Hint yağı

Makademya yağı

Sarımsak yağı