İşlemli saçlar için bu bakım önerilerini mutlaka uygulayın! Saçlarınızı kaybetmemek için...

Her buluşmadan önce aklımıza gelen ilk şey saçlarımıza nasıl şekil vereceğimizdir. Saç şekillendirmek veya renklendirmek için kullandığımız saç düzleştiriciler, kimyasallar veya kurutma makineleri zamanla saçlarımızı kurutur ve yıpranmışlık verir. Peki, işlemli saçlar için uygulamamız gereken bakım önerileri nelerdir? Gelin, birlikte göz atalım.
Kuru ve yıpranmış saçların en büyük ihtiyacı nem ve yumuşaklıktır. Bu yüzden onarıcı etkisi ve nemlendirme gücü yüksek olan bir şampuan seçimi yapabiliriz. Aynı zamanda, şampuanın içeriğinde ammonium, lauryl sülfat, sodium laureth sülfat, paraben, polyethylene gibi maddelerin olmamasına da özen göstermeliyiz. Duş esnasında saçlarımızı şampuan ile yıkadıktan sonra saç kremi ile saç diplerine baskı uygulayarak masaj yapmak, saçlarımızın dokusuna fayda sağlayabilir.
Haftada 1-2 kez uygulayacağınız saç bakım maskeleri ve yağları saçlarınıza özel ilgi gösterebilir. Peki, hangi yağlar işlemli saçlar için fayda sağlayabilir?
Zeytinyağı
Hindistan cevizi yağı
Jojoba yağı
Argan yağı
Hint yağı
Makademya yağı
Sarımsak yağı
Saçlarımız için maske seçimi yaparken neleri göz önüne almalıyız? Öncelikle, saçlarınızın özelliğini doğru tespit etmekte yarar var. Örneğin, yağlı saçlara sahipseniz saçı ağırlaştırmadan nemlendiren maskeleri tercih edebilirsiniz. Maske kullanımı esnasında ise saçlarınızın nemli olması gerekir. Maskeyi saç diplerine değdirmeden saç boy ve uçlarına eşit şekilde dağıtmalısınız.
Saçlarımızı istediğimizi formda ve kolaylıkta yapmak için en büyük kurtarıcılarımız; fön makineleri ve saç şekillendiricileridir. Fakat aynı zamanda saçlarımızın en büyük düşmanı ısının kolaylıkla bize ulaşmasını sağlayan araçlardır. Saçlarıma zarar vermeden nasıl şekil verebilirim, dediğinizi duyar gibiyiz. Yapmanız gereken çok basit! Saçlarınızı yüksek ısıya maruz bırakmadan önce bakım serumu veya ısıya dayanıklı sprey kullanabilirsiniz.
Saçlarınız işlem gördükçe zamanla kırılmaya ve daha hassas bir hale gelmeye başlar. Duştayken kullandığınız suyun sıcaklığı bile saçlarınızı etkileyecek hale gelebilir. Bu yüzden ılık bir su ile saç diplerine masaj yaparak saçlarınızı yıkamak daha doğru olacaktır.
Öncelikle, saçlarımız alışkanlık edinmeyi ve bu alışkanlığa uyum sağlamayı çok severler. Fazla yıkama işlemi gören saçlar, daha fazla yağlanmaya, dökülmeye ve cansızlığa meyilli hale gelirler. Yapılan araştırmalara göre saçlarımızı haftada 2-3 kez yıkamak daha doğru olacaktır.
Bakımlı, sağlıklı saçlara sahip olmak sadece banyomuz sınırları dahilinde değil! Beslenme alışkanlıklarımıza kazandıracağımız birkaç besin saçlarımıza değer veriyor. Peki, hangi besinler saçlarımıza iyi geliyor?
Somon
Yumurta
Badem
Yoğurt
Havuç
Okuyucu Yorumları 0 yorum