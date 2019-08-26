İşlerine dönmek için 125 gündür eylem yapıyorlar

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, göreve dönebilmek için belediye önünde 125 gündür eylemlerine devam ediyor.

Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, Bolu Belediyesinde yaşanan sendikal baskı, tehdit ve işten çıkarmalara karşı başlatılan oturma eyleminin 125'inci güne ulaştığını söyledi.

Karataş, eylemin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Bu kararlılığımız, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan üyelerimiz tekrar eski işlerine kavuşuncaya kadar devam edecek çünkü burada bir mağduriyet var ve bunun bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. Burada emekçilere, kendi irade, karar ve tercihleriyle gönül verdikleri sendikamızdan koparmak için baskı yapılmış, baskı ve tehditlere boyun eğmeyen arkadaşlarımız acımasızca işten atılmıştır." dedi.

Bu 125 günlük süreçte Belediye Başkanı Tanju Özcan ile defaatle görüşmeler yaptıklarını belirten Karataş, "Ancak Sayın Özcan seçim öncesi ve mazbata alırken verdiği taahhütleri yerine getirmediği gibi görüşmelerde verdiği sözleri de yerine getirmekten imtina etmektedir. CHP'li Özcan'ın bazı basın-yayın organlarında yer alan gerçek dışı iddiaları ve beyanlarına tanık olmaktayız. Örneğin, 'İşten çıkardığımız işçilerin 70-75'i bizi neden işten çıkardın demedi.' şeklinde gerçek dışı söylemle, işten çıkarmaları haklı göstermeye çalışmaktadır." diye konuştu.