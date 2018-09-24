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İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

Oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'in haberini ilk olarak yayımlayan gazeteci Ergün Demir, gözaltına alındı.

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Hereke’de ikamet eden, İsmail Devrim, oğluna pantolon alamadığı için hayatını son vermişti. Yaşanan acı olayı ortaya çıkartan ve ilk yazan gazeteci olan Ergün Demir gözaltına alındı.

astakoshaber.com haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Demir, ifade vermesi için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağırıldı. Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ergün Demir için burada Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltı işlemi başlatıldı.

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Sağlık kontrolüne götürülen Demir, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hereke Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Demir’in ifadesinin alınacağı belirtiliyor. (Cumhuriyet)

CHP'Lİ İSİMLERDEN GÖZALTI TEPKİSİ!

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş gazeteci Demir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yarkadaş, "Merhum İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim'in verdiği demeci haberleştiren ve 'Pantolon alamadığı için intihar etti' haberini yayınlayan Ergün Demir'i gözaltına alarak gerçeğin üstünü örtemezsiniz. Rahmetlinin eşinin ses kayıtları bile ortadayken; neyi saklamaya çalışıyorsunuz?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise yaşanan olaya, "Tuz koktu" yorumunu yaptı.

Özkan, Twitter'dan şunları kaydetti:

"Tuz da kokunca böyle oluyor işte! Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden babanın haberini yapan gazeteci gözaltına alındı."

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Anahtar Kelimeler:
ismail devrim intihar Ergün Demir

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yok artık yaaa..bu ne arkadaş..
akp nın hoşuna gıtmeyen haber yaparsan alırlar tabı ıcerı:)
Allah Halimdir.
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